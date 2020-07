EXCLU EUROPE 1 - Les Français rêvent de vacances… même si ce n’est pas cet été

EXCLUSIF

Malgré le coronavirus, les Français comptent-ils partir en vacances cet été et dans les prochains mois ? La réponse est oui, même si la prudence reste de mise à court terme, selon une enquête Ipsos pour Europ Assistance réalisée dans 11 pays et dévoilée vendredi par Europe 1 et le Parisien. Ainsi, 87% des personnes interrogées songent probablement - ou certainement - à partir en vacances d’ici la fin de l’année 2020, contre 81% en moyenne au niveau européen.

Dans ce contexte particulier, les vacances dureront au moins deux semaines pour près de la moitié des Français, et le bord de mer reste leur destination privilégiée (41%), selon l’étude. "Il y a un vrai désir et un vrai besoin de vacances après cette période difficile. Certes, ce n’est peut-être pas tout de suite et pas cet été pour tout le monde. Mais on a envie de prendre l’air et envie de voyager", explique Sarah Duhautois, directrice adjointe de l'équipe Ipsos qui a mené cette étude dans 11 pays européens.

Regain de confiance en une reprise du tourisme mondiale

Les sondés semblent également avoir confiance en une reprise du tourisme mondial dans les prochains mois. Quelque 47% des Français ayant prévus des vacances veulent effectuer un séjour à l’étranger cet automne : 29% en Europe, et 18% en dehors. Ce besoin de partir en dehors des frontières nationales grimpe dans le temps. "A partir de mars 2021, 59% des Français choisissent l’étranger plutôt que la France pour leur principal voyage (dont 31% en Europe et 28% en dehors) pour une durée d’au moins 1 semaine (74%)", selon l’étude.

"On constate que, plus on avance dans le temps, plus les intentions de voyages vont se diriger vers des voyages lointains pour lesquels on va prendre l’avion", prévient Sarah Duhautois. "On peut considérer que cet été est une parenthèse, et qu’à terme les habitudes des Français vont revenir à grands pas. Bien sûr, tout dépendra de ce qui va se passer par rapport au coronavirus au niveau français et au niveau mondial", prévient-elle.