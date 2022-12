EUROPE 1 ET VOUS - Donner une seconde vie à son sapin de Noël, c'est possible

L'une des images les plus tristes des lendemains de Noël. Des sapins défraîchis, sans épines ni décorations qui attendent sur le bord de nos trottoirs. Tous les ans, près de six millions d'arbres sont jetés après les fêtes. Et si vous lui donniez une seconde vie ? À Lyon où une société vous propose de louer votre sapin de Noël. L'arbre est replanté après les fêtes et vous pouvez le récupérer l'année suivante. Un service proposé par la Société protectrice des végétaux. Cela ne coûte pas plus cher et ça lui évite surtout la poubelle.

"On ne fait pas de l'usage unique, on respecte sa vie"

Ces sapins sont exactement les mêmes : des Nordmann entre 60 et 150 cm. Sauf qu'ils ne sont ni coupés ni plantés dans un socle en bois. Ils restent en pots comme des plantes vivantes qu'ils sont. "Ceux-là ne sont pas arrachés, ils sont cultivés en pot dans la terre, ce qui nous permet du coup de conserver les racines principales. On ne fait pas de l'usage unique, on respecte sa vie", explique Nicolas Talliu, patron de la Société protectrice des végétaux. "On ne va pas utiliser 6 à 10 ans de culture pour une soirée de Noël ou un mois de décors, ce n'est pas juste une déco de Noël, mais c'est un être vivant."

Pour le conserver, il faut donc respecter quelques règles. "L'arroser avec un demi-verre d'eau, le placer le plus loin possible du radiateur et sinon vaporiser de l'eau dessus", détaille le spécialiste à une cliente. Un vrai geste écologique, mais aussi un choix économique, selon Géraldine, qui vient récupérer le sien. "Moi, j'ai choisi un petit modèle pas trop encombrant. Et puis surtout par rapport au prix aussi de location qui était de 30 euros, on s'y retrouve par rapport au prix d'un sapin, on le coupe et on doit le garder une quinzaine de jours. C'est pour ça que je le rendrai autour du réveillon du Nouvel An."

Le même sapin, un peu plus grand, pourra être reloué l'an prochain à Noël.