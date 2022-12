Noël : plus écolo, réutilisable plusieurs années... Et si vous optiez pour un sapin en bois ?

Naturel ou synthétique ? À l'approche des fêtes, bon nombre de ménages, soucieux de l'importance de l'écologie, s'interrogent sur le choix du sapin de Noël. Il s'avère qu'un véritable conifère a un bilan carbone trois fois moins important qu'un équivalent artificiel, surtout s'ils sont produits en France. Et si vous optez pour l'artificiel, il faut l'utiliser 20 années de suite pour compenser son impact en CO2. Mais dans l'émission Bienfait pour vous, Perrine Brami, présente une autre alternative : le sapin en bois.

Issu de forêts gérées durablement

La marque Pake, spécialisée dans la fabrication de ce type de sapin, propose à la vente Le Sapin Sympa avec des petites branches recourbées sur lesquelles on peut fixer la décoration de son choix. D'une hauteur d'1m60, il est fabriqué en France à partir de peuplier issu de forêts gérées durablement. Un petit bijou qui vous coûtera tout de même 199 euros. Un investissement qui peut être amorti relativement rapidement au vu du prix des autres sapins. Pour les plus modestes, il est aussi possible de fabriquer son propre sapin grâce aux tutos disponibles sur Internet, qui proposent d'en fabriquer à l'aide de palettes en bois, avec du bois flotté, et même des livres empilés les uns sur les autres.

"J'ai aussi vu passer des jolies réalisations avec des photos qu'on accroche au mur en forme de sapin", ajoute la chroniqueuse. "C'est assez joli, original en plus d'être zéro déchet."

Écolo jusque dans la déco

Une fois le sapin choisi ou fabriqué, il s'agit maintenant de le décorer, avec toujours en tête l'empreinte écologique. Évidemment on évite les boules et les guirlandes "made in China", pour se tourner davantage vers des matériaux naturels : des pommes de pin qu'on peut aller ramasser dans la forêt, des décos en bois ou en carton brut, par exemple. Si vous n'avez pas l'âme créatrice, des plateformes comme etsy.com proposent une section Noël rustique, avec un large choix de décorations, notamment des figurines à fabriquer à environ six euros pièce.

De son côté, le site Camif propose des chaussettes à suspendre, fabriquées en France avec de la laine recyclée issue de chaussettes orphelines. Des décorations réutilisables pendant des années.