EUROPE 1 ET VOUS - Dans la campagne girondine, une supérette autonome sauve le quotidien des habitants

C’est un problème qui concerne de très nombreux villages en France : la disparition, voire l’absence complète, de commerces de bouche… Impossible de faire des courses, parfois les plus élémentaires, sans prendre sa voiture et rouler dix minutes, un quart d’heure, jusqu’à la grande surface la plus proche. En Gironde, à quelques kilomètres de Libourne, les habitants de Lagorce disposent désormais d’une supérette autonome, ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Un système "gagnant-gagnant", puisque sans vendeur ni caissier, le magasin est plus simple à rentabiliser pour l'enseigne.

"Ça change la vie"

Sur le bord de la départementale qui traverse ce village girondin de 1.700 habitants, cette supérette est devenue la nouvelle attraction incontournable. Ouverte tous les jours, elle propose dans ses rayons, répartis sur 40 mètres carrés, des pâtes, des produits d'entretien, des légumes, des glaces… En tout, le magasin propose plus de 700 références différentes. Une caisse automatique et un magasin de proximité qui change la donne : "On a une application sur le téléphone, on scanne pour rentrer. On fait nos courses, on scanne de nouveau pour payer en carte bancaire", décrit un premier client, satisfait du système.

"C'est quand même à proximité ! La première grande surface est à sept kilomètres, là je suis à 800 mètres, c'est bien car ici il n'y a plus rien", explique un deuxième client. "Ça change la vie. On a une dame qui habite à 300 mètres et qui a 94 ans. Sa fille lui a fait faire sa carte pour pouvoir y entrer. La dame est allée faire quelques courses et une fois à la caisse elle a regardé sa fille et lui a dit 'tu vois maintenant, je n'ai plus besoin de toi, je me débrouille toute seule !'", raconte Bruno Lavidalie, maire de Lagorce.

>> À LIRE AUSSI - EUROPE 1 ET VOUS - Écrasés par l'inflation, les petits commerçants tentent de trouver des nouvelles solutions

Entre la mise à disposition d'un terrain et d'un compteur électrique, pour l'installation de l'enseigne, la commune a déboursé un peu moins de 5.000 euros, insiste le maire. Ce système de supérette autonome existe dans une quinzaine de communes, notamment en Charente et en Charente-Maritime.