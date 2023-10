EUROPE 1 ET VOUS - Ces dos d’âne qui font bondir les automobilistes français

Appelez-les comme vous voulez. Dos d'âne, gendarmes couchés, coussins berlinois... L'association "Pour une mobilité sereine et durable" part en guerre contre ces ralentisseurs qui ne respectent pas les normes et demande au Conseil d'État d'intervenir. 450.000 ne seraient pas conventionnels en France. C'est notamment le cas à Fouquières-les-Béthune, à côté de Béthune, dans le Pas-de-Calais.

Des nuisances sonores pointées du doigt

C'est un village de 1.000 habitants traversé par une route départementale. À la sortie d'un virage, un dos d'âne assez haut. 4.000 automobilistes le traversent chaque jour comme Michel. "Si vous le prenez, à plus de 30 km/h, vous partez ! Je plains la personne qui habite en face, parce que ce bruit, la nuit, ça ne doit pas être marrant", lance-t-il.

Le voisinage pointe justement du doigt la dangerosité de ce ralentisseur et les nuisances sonores. "À 5 heures du matin, il y a toujours le même camion qui passe et on l'entend. Ça claque en fait, regardez la voiture, elle prend le trottoir pour éviter le dos d'âne ! Il y a beaucoup de jeunes conducteurs qui le font également", poursuit une riveraine. "Pour celui qui a besoin de faire ronfler sa mécanique, personne ne l'empêchera d'enclencher des vitesses et d'aller plus vite après", ajoute cette habitante au micro d'Europe 1.

3.000 euros pour un ralentisseur

Ce dos d'âne a été installé il y a cinq ans par le prédécesseur de Sophie Duby, l'actuelle maire de Fouquières-Les-Béthune. "Il n'est pas aux normes. Je viens de le découvrir. Je n'étais pas au courant et je suis un petit peu embêtée. Je pense qu'il y a un moyen de le refaire sans trop dépenser", tente-t-elle de rassurer. 3.000 euros est le coût d'un ralentisseur, précise-t-elle. Un budget en plus pour la commune qui aurait dû être consacré à la rénovation des bâtiments.