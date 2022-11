EUROPE 1 ET VOUS - Air Booster, une solution écologique et économique pour se chauffer

Pour son nouveau rendez-vous quotidien, Europe 1 s'intéresse ce mardi à une entreprise girondine dont l'invention permet de chauffer sa maison en protégeant son portefeuille, mais aussi l'environnement. Cela s'appelle Air Booster, un dispositif breveté, plus puissant encore que le photovoltaïque, grâce à l'utilisation du bardage métallique.

Un bardage à 60 degrés quand il ne fait que 10 à l'extérieur

Vu de l'extérieur, au premier coup d'œil, le bardage métallique qui recouvre le bâtiment n'a rien de particulier. C'est de la tôle. Mais même avec un soleil rasant, il suffit de poser la main pour mesurer la chaleur de cette surface qui peut atteindre 60 degrés quand il ne fait que 10 à l'extérieur. C'est en partant de ce constat que Christophe Fourcaud a décidé de transformer ce bardage en un immense radiateur.

"On va prendre du bardage soit en neuf, soit en rénovation. On va venir apposer une tôle métallique derrière et on va ainsi fermer les nervures formant des canaux. Ensuite, on va prendre le ventilateur qui se trouve dans le bâtiment et on va obliger l'air extérieur à circuler dans ces canaux et au contact de la tôle chauffée par le soleil, cet air va se réchauffer jusqu'à une température de 50 degrés qu'on va pouvoir insuffler dans le bâtiment et récupérer quasiment gratuitement cette énergie pour économiser jusqu'à 80% sur sa facture de chauffage."

Selon cet entrepreneur girondin, le bardage métallique serait trois fois plus puissant que le photovoltaïque. Pour un bâtiment de 1.000 mètres carrés au sol, 100 mètres carrés seulement de ce bardage radiateur suffit, explique Christophe Fourcaud. Un investissement qui coûte entre 20.000 et 25.000 euros.