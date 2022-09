Crise énergétique : le leader français du photovoltaïque prévoit de doubler sa production

Pour éviter les pénuries d’électricité cet hiver, alléger les factures d’énergie qui explosent, le président de la République incite les Français à "économiser 10% de ce qu’ils consomment d’habitude". Par conséquent, pour tenter de faire des économies, de plus en plus de ménages décident de faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de leur maison. L’entreprise alsacienne Voltec Solar, à Dinsheim-sur-Bruche, voit ses commandes monter en flèche et prévoit de doubler sa production l’année prochaine.

Une chaîne de production qui fonctionne 24/24h, 6/7 jours

Dans cette vaste usine alsacienne, les machines qui fabriquent à la chaîne des panneaux photovoltaïques tournent à plein régime. "On sent que la demande est forte", assure Hicham Akif, le chef de cet atelier qui emploie une centaine de personnes.

Et les cadences de production s’accélèrent en conséquence. "Actuellement, on tourne en trois fois huit [heures] et on a en plus une équipe le week-end qui travaille deux fois 12 heures".

"Le photovoltaïque n’a jamais été aussi rentable qu’aujourd’hui"

Ces derniers mois, les carnets de commandes de l’entreprise se remplissent à toute vitesse. "Les gens cherchent des solutions pour alléger leur facture d’électricité", confirme Lucas Weiss, directeur général de Voltec Solar. "Nos panneaux solaires n’ont jamais été aussi rentables qu’aujourd’hui, puisqu’on les paye et ensuite l’électricité est gratuite les années suivantes", poursuit-il.

Pour équiper une maison, il faut compter environ huit panneaux solaires qui coûtent à peu près 10.000 euros. "Avec les tarifs actuels de l’électricité, cela peut se rembourser en moins de 10 ans, sachant que les panneaux ont une durée de vie d’au moins 25 ans", estime Lucas Weiss.

Une production multipliée par deux l’année prochaine

Aujourd’hui, Voltec Solar produit 1.500 panneaux par jour, soit 500.000 par an. "On a l’objectif de doubler la capacité de production l’année prochaine", explique le directeur général de l’entreprise. "Soit un million de panneaux solaires par an, ce qui va représenter une quarantaine d’emplois supplémentaires", anticipe-t-il. Avec le photovoltaïque, il estime qu’un foyer économise environ 1.000 euros sur sa facture d’électricité annuelle.