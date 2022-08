ÉPISODE 2 - Rencontre avec Véronique et ses petites habitudes au camping Le Mas

Bien que l'été se termine et que la rentrée approche, certains sont encore en vacances et profitent des derniers jours ensoleillés d'août. Cette semaine, Europe 1 vous emmène au camping Le Mas, près de Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Véronique descend tous les ans du Pas-de-Calais pour y passer quelques jours. La Nordiste nous accueille en sortant de sa voiture rouge, un véhicule de location.

"En fait, prendre le train puis une voiture de location, ça nous revient moins cher que le transport en voiture", explique-t-elle. Une grosse économie qui est la bienvenue alors que l'inflation est au cœur des préoccupations des Français. Pour Véronique, cette technique de transports lui fait gagner "200 à 300 euros, selon les moments où l'on vient, entre les débuts et fins de saison".

Des vacances bien "orchestrées"

Arrivée sur place, premier réflexe pour la Nordiste : l'installation de son mobil-home favori à l'emplacement 82. Véronique s'approprie depuis plusieurs années le même toit : un petit mobil-home pour trois personnes, un peu caché. Partir fin août, ce n'est pas pour éviter les grosses chaleurs estivales mais bel et bien pour passer des vacances au calme.

"En juillet et août, les enfants couinent partout !" Véronique, elle-même maman, sait de quoi elle parle. "À midi, il faut les faire manger, après il y a la sieste", énumère-t-elle. Alors, le choix de ses vacances a vite été calculé. "Quand ils descendent, moi je remonte. C'est orchestré !"

L'afflux estival de vacanciers est passé, et maintenant la Nordiste peut profiter de son mobil-home. "Regardez, ici on n'est pas bien ?", demande-t-elle rhétoriquement. "1.100 kilomètres pour ça quand même !" Un long voyage qui vaut le coup. "Je suis à la retraite, donc j'ai le repos toute l'année, mais ici c'est autre chose", ajoute-elle.

Après son installation, Véronique prévoit déjà comment elle passera ses vacances en Provence. "Le premier jour, je vais faire le tour des gens que je connais", avoue-t-elle en rigolant. "Et puis après, on va à la piscine", ajoute-elle dans un soupir de soulagement, heureuse d'être là. "Comme c'est le jour de chassé-croisé aujourd'hui, il y a un peu moins de monde, on va pouvoir nager tranquille !" Véronique s'y voit déjà, c'est bien les pieds dans l'eau que les vacances débuteront enfin.