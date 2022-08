Vacances : pour fuir la canicule, ils sont de plus en plus nombreux à choisir la montagne

Il y a deux camps. Il y en a qui passent leurs vacances sur l'île de Beauté et d'autres qui choisissent l'air frais de la montagne. Les refuges de montagne affichent des taux d'occupation de près de 50 % pour le mois d'août. Une fréquentation boostée par ces vacanciers qui fuient les fortes chaleurs. Dans le département de la Savoie et du côté du Mont-Blanc notamment, la saison estivale est très satisfaisante. Europe 1 a rencontré un groupe de randonneurs au départ de la Compagnie des guides de Chamonix. "J'espère que vous êtes équipés en veste de pluie", lance le guide. Veste de pluie, casquette et vêtements chauds, Jean-Marc prévient ses clients que la pluie risque de tomber toute la journée.

Un afflux important de randonneurs tout au long de l'été

Pas de quoi décourager Agnès et son fils Rémi, qui sont venus ici pour fuir les chaleurs bretonnes. "C'était affreux, c'était entre 30 et 40 degrés, les pelouses étaient des vrais paillassons. On a eu des interdictions d'arroser. Il n'y avait pas d'exception bretonne", explique Agnès. "La Bretagne, ce n'est pas sûr que c'était un bon choix cette année. Quand il y a eu les grosses chaleurs, c'est chez nous qu'il a fait le plus chaud", ajoute son fils.

Au contraire, ils sont même contents de sentir enfin quelques gouttes. "Finalement, on se dit qu'on est arrivés la bonne semaine et que le fait que la pluie rafraichisse un peu l'atmosphère, ce n'est pas plus mal, au contraire. Et quand on commence à marcher, on se réchauffe", se réjouissent-ils. Agnès et Rémi ne sont pas les seuls à s'être rués vers la montagne cet été à cause de la canicule. Jean-Marc, leur guide pour la journée, constate un afflux important de randonneurs depuis juin. "On déserte le bord de mer parce qu'on a peur d'être accablés par cette canicule. En montagne, on sait qu'on aura un peu plus de fraîcheur compte tenu du fait que chaque 100 mètres de dénivelé, on perd quelques degrés", constate-t-il. En août, les Gîtes de France en Savoie affichent même un taux d'occupation de 95 %.