Environnement : ces nouveaux paysans qui reviennent à l'agriculture conventionnelle

REPORTAGE

C’est l'une des spécificités de l’agriculture française : les exploitations à taille humaine, beaucoup plus petites que dans les autres pays européens. Ces exploitations pratiquent une agriculture conventionnelle qui n’est pas bio mais qui revendique avoir fait sa mue après avoir essuyé les critiques venant des écologistes. Une modernisation de la profession qui a pour but d'attirer les jeunes, à l’heure où les agriculteurs seront des milliers à partir à la retraite dans les années à venir. Europe 1 s'est rendu à Maxent, en Ille-et-Vilaine, où un jeune agriculteur s’est lancé dans l’engraissage de génisses en reprenant une exploitation.

"Le bien-être animal, c'est une priorité"

"Je suis content de ce que je produis, j'en suis fier", explique fièrement le jeune Aubry Hillion. Cela fait quinze mois qu'il élève des génisses à viande dans sa nouvelle exploitation reprise à deux frères agriculteurs à côté de la forêt de Brocéliande. "On est éleveurs mais aussi gestionnaire d'une entreprise", poursuit-il.

Aubry travaille sept jours sur sept, mais arrive à prendre trois semaines de vacances par an. Un début studieux pour ce fils d'agriculteur de 29 ans, diplômé de gestion agricole après une transition de six mois. "Les gens comme moi qui sont en [agriculture] conventionnelle, on essaie de communiquer davantage sur notre façon de faire. Le système conventionnel n'est plus du tout le même qu'il y a vingt ans. Le bien-être animal, c'est une priorité. Même par rapport aux cultures, on utilise beaucoup moins de pesticides et de produits phytosanitaires. C'est un conventionnel raisonné."

Une agriculture raisonnée, plus moderne, qui permet à Aubry d'avoir la sensation d'avoir une vie privée. L'éleveur vit pour l'instant à cinq kilomètres de son exploitation. Ces relèves devront être nombreuses dans les années à venir, car un agriculteur sur deux pourrait ne pas être remplacé. Tous ces sujets seront abordés par Julien Denormandie, le ministre de l'Agriculture, invité d'Europe 1 ce vendredi matin.