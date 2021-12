Fêtes de fin d'année : y aura-t-il assez de bouteilles de vin dans les rayons ?

Un problème bien français... La grande distribution pourrait manquer de bouteilles de vin dans ses rayons pour les fêtes de fin d'année, non pas à cause d'une pénurie mondiale, mais en raison d'un problème d'étiquetage et de normes. La faute à un incendie qui s'est déclaré dans l'une des deux principales sociétés qui fabriquent des "Marianne". Ce sont les petites capsules qui recouvrent les bouteilles de vin en France. Elles permettent de garantir que tout est en règle pour leur commercialisation. Sauf qu'avec une usine à l'arrêt, il y a pénurie.

Des centaines de milliers de bouteilles non produites

Conséquence : les bouteilles ne peuvent plus arriver dans les rayons. "En l'absence de Marianne, la paperasserie rend l'opération pratiquement impossible, notamment auprès de la grande distribution", regrette sur Europe 1 Augustin Chazal, directeur de la Fédération française des vins d'apéritif. "On commence à avoir des remontées de chiffres. On parle en centaines de milliers de bouteilles qui, pour l'instant, ne sont pas produites. Donc, les défauts d'approvisionnement vont se faire sentir dans les semaines qui viennent si une solution n'est pas trouvée rapidement avec le gouvernement", explique-t-il.

Une situation dénoncée par les professionnels du secteur, inquiets de voir autant de bouteilles stockées en raison de ce problème administratif. Si les petits producteurs sont beaucoup moins impactés, les grands noms espèrent quant à eux une dérogation, une expérimentation, le temps de passer les fêtes de fin d'année. Et ensuite de trouver une solution plus moderne et dématérialisée puisque cette obligation est une exception française, sans équivalent dans les pays européens.