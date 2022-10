Thermostats, objets connectés... Ces outils qui permettent de réduire sa consommation d'énergie

Sobriété énergétique. Ces deux mots sont sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines désormais et encore un peu plus ce jeudi avec la présentation par le gouvernement d'un plan de sobriété qui entend répondre à la crise énergétique. Mardi, dans l'émission La France bouge sur Europe 1, Laurent Bataille, le président de Schneider Electric, une multinationale spécialisée dans l'efficacité énergétique, a proposé un kit permettant de réduire sa consommation.

Des systèmes de pilotage

Au cours d'une petite démonstration réalisée en direct, il a présenté divers outils permettant d'instaurer chez soi un "système de pilotage". "C'est-à-dire offrir la capacité en quelques clics d'optimiser l'utilisation d'énergie", développe Laurent Bataille. Pour cela, rien de tel que le bon vieux thermostat qui servira à réguler la température du domicile.

Mais ce n'est évidemment pas tout. "Ensuite, il y a des séries de vannes que l'on installe sur les radiateurs. Cela va permettre de piloter à distance via une application vos radiateurs pièce par pièce", explique-t-il. Et de poursuivre en présentant la "passerelle", un système de contrôle qu'il est possible de relier au réseau wifi via une petite boîte. "Cette boite récupère l'ensemble des données qui viennent des produits, les thermostats ou les vannes et elle envoie ça dans le contrôleur qui transmet ensuite au wifi et à votre application. Et ensuite, c'est cette application qui permet de contrôler ce qu'il se passe".

Un kit à environ 200 euros

Des dispositifs permettant de contrôler la consommation d'énergie de son logement depuis son lieu de travail par exemple. "Un degré de moins équivaut à 8% d'économie d'énergie", rappelle Laurent Bataille. Selon lui, le kit présenté permet une économie d'énergie comprise "entre 18 et 30%, sans créer de problèmes de confort".

Chez Schneider Electric, la sobriété énergétique est déjà une réalité Leader mondial en matière de solutions pour améliorer l'efficacité énergétique, Schneider Electric dispose d'un siège social d'un autre type du côté de Grenoble. Un bâtiment particulièrement économe qui fait de lui le plus performant au monde en matière énergétique. Un immeuble intelligent capable de produire sa propre électricité et de réguler lui-même sa propre température intérieure.

Néanmoins, tous ces gadgets intelligents et connectés ont un coût. Comptez 200 euros pour une boîte contenant l'ensemble des objets présentés. "On compte 10 euros par mètre carré dans un appartement. Et si vous souhaitez que ce soit installé par un professionnel, généralement, il faut doubler."