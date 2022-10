Plan de sobriété énergétique : ce que prévoient nos voisins de l'Union européenne

La menace de la crise énergétique aura suffi à mettre d'accord les 27 pays de l'Union européenne. Alors que le gouvernement français présente ce jeudi son plan de sobriété énergétique, l'heure est aux économies sur l'ensemble du vieux-continent. Les ministres de l’Energie des 27 se sont d'ailleurs mis d’accord pour viser une réduction de 10% de leur consommation d’électricité au cours de l'hiver.

Nos voisins doivent donc eux aussi consentir à d'importants efforts. Très dépendante du gaz russe, l’Italie va également adopter un plan de sobriété qui fixe la température maximum à 19 degrés dans les écoles et les bâtiments publics, exactement comme dans l'Hexagone. Dans les logements, les Italiens sont invités à baisser le chauffage d’un degré et doivent patienter jusqu'au mois de novembre pour le mettre en route.

Des mesures strictes dès le mois d'août en Espagne

De son côté, l’Allemagne va également présenter de nouvelles mesures, incessamment sous peu. Mais le gouvernement d’Olaf Scholz impose déjà la réduction de l’utilisation de l’eau chaude sanitaire dans les bureaux, ce que prévoit aussi le plan français. Cela permettrait d’économiser environ 10% de la consommation énergétique des bâtiments.

Comme Paris, Berlin réduit drastiquement l’illumination des monuments publics, à l’image de la très touristique Porte de Brandebourg. En Espagne, le gouvernement de Pedro Sanchez a imposé des mesures assez strictes dès le mois d’août. Les vitrines des commerces doivent être plongées dans le noir à partir de 22 heures.

L'ambition de la Lituanie

Sur ce point, le plan français se contente d’un objectif plus vague : Les publicités et enseignent lumineuses doivent s'éteindre à la fermeture du magasin. Enfin, la petite Lituanie, qui a cessé l'importation du gaz de son voisin russe dès le mois de juin, a dévoilé un des plans de sobriété les plus ambitieux d’Europe. Quand Paris prévoit de réduire sa consommation d’énergie de 40% à l’horizon 2050, Vilnius entend faire la moitié du chemin, soit 20% d’énergie en moins, en seulement deux ans.

Pour cela, les autorités imposent notamment la réduction à 16 ou 17 degrés de la température des bâtiments le week-end.