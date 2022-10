Plan de sobriété énergétique : à Grenoble, cette entreprise a déjà tout prévu

REPORTAGE

En matière de consommation d'énergie, aucun bâtiment au monde ne fait mieux que celui-ci. Alors que le gouvernement s'apprête à présenter son plan de sobriété énergétique ce jeudi avec un large volet consacré aux entreprises, la société Schneider Electric fait partie des très bons élèves.

Il y a deux ans, son siège social situé à Grenoble s'est doté d'un immeuble extrêmement vertueux qui fait office d'exemple en matière énergétique. Il s'agit d'un bâtiment de 26.000 m² aux murs dorés et aux parois vitrées pouvant accueillir 1.500 salariés.

Le bâtiment produit sa propre électricité

Un édifice intelligent capable, par exemple, de réguler lui-même la température intérieure et l'éclairage. "Il détecte s'il y a de la présence. S'il y en a, ça chauffe et ça s'éclaire et s'il n'y a personne, ça s'éteint. Et on a des prises qui ne fonctionnent que la journée, ce qui est super, car la nuit, il n'y a pas du tout de consommation", développe Fabienne, qui travaille depuis 16 ans chez Schneider Electric.

La bâtiment est capable de produire lui-même son électricité, explique Alexandre. "Il y a des panneaux photovoltaïques mais aussi des éoliennes au niveau du parking qui alimentent une grande partie du bâtiment".

Une peinture "thermo-changeante"

Mais il y a encore plus fort, dévoile Matthieu, très fier de travailler sur ce site. "Une des améliorations vraiment impressionnantes, c'est la peinture du bâtiment qui est thermo-changeante c'est-à-dire qu'elle va changer de couleur en fonction de la température extérieure afin de refléter plus ou moins la lumière et récupérer la chaleur du soleil afin de chauffer le moins possible en hiver. (...) Ça montre qu'il est possible d'allier confort, modernité et respect de l'environnement".

Le bâtiment est devenu la vitrine technologique de l'entreprise et s'érige en référence mondiale en matière de performance énergétique.