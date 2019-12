"En pourcentage, Bernard Arnault va payer moins d’impôts qu’une famille de classe moyenne", dénonce Fabien Roussel

INTERVIEW

"Je veux que tout le monde soit au même niveau." Invité d'Europe 1 mardi matin, le secrétaire général du PCF, Fabien Roussel, est revenu sur son assignation en justice du milliardaire français Bernard Arnault. Celle-ci avait pour but d'obliger le grand patron à publier les comptes du Groupe Arnault. "On a découvert qu’il a fait un milliard d’euros de bénéfices. Et je suis certain qu’en pourcentage, il va payer moins d’impôts qu’une famille de classe moyenne", assure Fabien Roussel.

Le chef du PCF réclame une loi "qui permette de la justice fiscale et sociale". Pour l'instant, affirme-t-il, les grandes fortunes ont leurs impôts "plafonnés à 29%". "Warren Buffet (le milliardaire américain, l’une des plus grosses fortunes du monde, nldr) lui-même regrettait de payer moins d’impôts que sa femme de ménage."