Fabien Roussel (PCF) sur les retraites : "Pourquoi on ne va pas taxer un peu plus les grandes fortunes ?"

INTERVIEW

La gauche est vent debout contre la réforme des retraites. Le secrétaire national du Parti communiste (PCF) Fabien Roussel a critiqué le projet du gouvernement, mardi matin sur Europe 1, et a demandé de "taxer un peu plus les grandes fortunes". "Pourquoi on n’aligne pas pour le haut ? Les 500 plus grandes fortunes de France ont gagné 20% de plus en deux ans. Pourquoi on ne va pas taxer un peu plus les grandes fortunes ? Pourquoi on ne taxe pas les dividendes ?", s'est-il insurgé, alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi.

"On est l’un des pays les plus riches au monde et on va faire les poches des enseignants, des infirmiers et des professions qui ont du mal à joindre les deux bouts pour financer des mesures de justice pour les autres. En gros, on oppose les Français entre eux et on dit : ‘toi l’infirmière, travaille plus pour payer les cotisations du chauffeur de poids lourd’."

"Le gouvernement promet la pension universelle des pauvres"

"Le déficit du système de retraite c’est 2,9 milliards d’euros (par an), oui. Mais le gouvernement n’a pas compensé 3 milliards de cotisation à la sécurité sociale, si on augmente les salaires de 20% de ceux qui sont au SMIC ça fera 3 milliards de cotisation en plus pour l’État. Et pourquoi on ne taxerait pas des dividendes ?", a poursuivi Fabien Roussel.

"Le système que nous avons aujourd’hui est bon, même s’il peut être amélioré. Le gouvernement, pour améliorer les carrières de certaines professions, veut le faire à niveau constant. Ce n’est pas aux enseignants, aux pompiers ou aux policiers de faire ça", a critiqué le secrétaire national du PCF. "Le gouvernement a dit qu’il maintiendrait la retraite par points. Toutes les professions vont y perdre. Alors oui, ça peut être un plus pour les agriculteurs ou ceux qui ont des carrières hachées. Mais ce qu’ils nous promettent c’est la pension à 1.000 balles, la pension universelle des pauvres, tout le monde au service minimum des retraites."