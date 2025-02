En Ile-de-France, Valérie Pécresse veut sévir contre la fraude dans les transports

L'autorité des transports franciliens veut diviser la fraude dans les transports d'Ile-de-France par deux d'ici la fin de l'année. Valérie Pécresse, présidente d'Ile-de-France Mobilités, a indiqué que la fraude représente "700 millions d'euros de manque à gagner par an" pour la région.

Opérations de contrôles continus, plateforme de vérification des adresses des contrevenants, moyens supplémentaires pour les opérateurs... L'autorité des transports franciliens veut diviser la fraude par deux sur son réseau d'ici la fin de l'année, alors que celle-ci est en forte augmentation depuis le Covid.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"La fraude, c'est 700 millions d'euros de manque à gagner par an en Ile-de-France", a indiqué la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM) Valérie Pécresse. "C'est le double de ce qu'on constatait (...) il y a une dizaine d'années et c'est l'équivalent de deux nouvelles lignes de tramways ou 1.500 nouveaux bus propres", a-t-elle complété.

Une augmentation de la fraude après le Covid

D'après la présidente LR du conseil régional d'Ile-de-France, "le Covid a été un accélérateur de la fraude" avec l'arrêt de la vente des tickets à bord des bus qui a engendré "une espèce de tolérance" vis-à-vis des fraudeurs. Le taux de fraude atteint 15,2% dans les bus - contre environ 11% avant le Covid, selon Valérie Pécresse - et 4,8% dans le métro et le RER. "Il faut ajouter 7,5% de défaut de validation" de pass Navigo ou Imagin'R, a précisé la dirigeante politique, alors que les opérateurs sont aussi rémunérés au nombre de validations de titres.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pour le Noctilien, les bus de nuit, c'est encore pire : plus d'un quart des usagers (26,7%) ne paient pas leur titre de transport. Le tramway est "un autre point noir" pour Mme Pécresse, avec 16% de resquilleurs contre environ 10% avant le Covid.

La présidente de région a également établi un palmarès des zones les plus touchées par la fraude. Dans le métro, les lignes les plus concernées sont la 4, la 12 et la 13 avec une forte concentration d'infractions constatées dans le nord de Paris et en Seine-Saint-Denis. Le quartier populaire de Château-Rouge dans le 18e arrondissement de Paris arrive en tête avec 17,3% de fraudeurs, suivi de Aimé Césaire à Aubervilliers (16,7%) et de Porte de la Chapelle dans le 18e (15,1%).

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Dans les bus, la fraude atteint des sommets au Mesnil-Amelot (28,6%) près de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle ou encore à Villiers-le-Bel-Saint-Denis (23,4%). La ligne de bus entre La Courneuve et Deuil-la-Barre remporte la palme avec 63% de resquilleurs parmi ses usagers. "On constate beaucoup plus de civisme dans les bus de grande couronne", a affirmé Valérie Pécresse. Elle lie cela à l'ouverture à la concurrence puisque "chaque opérateur a la responsabilité de lutter contre la fraude" sur les lignes qu'il exploite et est rémunéré en fonction du nombre de validations. La fraude y atteint 11,5% un an après l'ouverture à la concurrence, d'après IDFM, contre 12,7% en moyenne auparavant.

Seulement 64% des amendes dressées dans les transports sont recouvrées

Pour réduire de moitié la fraude, la présidente de région a donc proposé plusieurs mesures, notamment "des opérations de contrôle continu". "Nous irons là où nous repérons une fraude importante, et nous allons rester des semaines entières, le matin jusqu'au soir", a-t-elle détaillé.

La suite après cette publicité

A partir de lundi, 500 agents de contrôles seront dédiés uniquement à ces opérations. Le principe a déjà été expérimenté sur la ligne de bus entre Trappes et Saint-Quentin-en-Yvelines où la fraude est passée de 13% à 6% en deux semaines, selon Mme Pécresse.

Grâce à la loi sur la sécurité dans les Transports votée mardi à l'Assemblée nationale, les contrôleurs pourront aussi à partir de cet été contrôler en direct l'adresse des contrevenants grâce au dispositif "Stop Fraude" qui met à disposition des agents une plateforme nationale synchronisée avec les impôts. Aujourd'hui, seul 64% des amendes dressées dans les transports sont finalement recouvrées, dont la plupart sont réglées immédiatement.

Enfin, IDFM va fixer aux entreprises exploitantes du réseau (RATP, Transdev, Keolis...) des objectifs plus ambitieux de lutte contre la fraude. En grande couronne, 30% de leur rémunération est liée à la validation, ce qui sera également le cas à partir de 2026 pour les bus de Paris et de la petite couronne, eux aussi ouverts à la concurrence.