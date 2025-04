Cyril Hanouna - «À droite, on est incapable d’assumer une intelligence collective», regrette Karl Olive

Article Suggestions

Certaines personnalités politiques envisagent une primaire commune entre le camp présidentiel et Les Républicains pour désigner un successeur à Emmanuel Macron en 2027. Cette idée, soutenue par Gérald Darmanin et Valérie Pécresse, vise à limiter les candidatures et à unir la droite et le centre-droit face au Rassemblement national et à LFI.