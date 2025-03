Pécresse annonce soutenir Retailleau pour la présidence des Républicains

Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a annoncé ce dimanche qu'elle apporterait son soutien à Bruno Retailleau pour la présidence des Républicains. Le ministre de l'Intérieur a déjà reçu quelques soutiens pour l'élection, prévue les 17 et 18 mai, comme Gérard Larcher et Jean-François Copé.

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé dimanche qu'elle soutiendrait Bruno Retailleau contre Laurent Wauquiez pour la présidence des Républicains, saluant la "loyauté" et la "droiture" du ministre de l'Intérieur.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"J'apporte mon soutien à Bruno Retailleau envers lequel j'ai une dette d'honneur. Lors de la dernière présidentielle, il a été d'une loyauté à toute épreuve. Je ne l'oublie pas", a affirmé l'ex-candidate à l'Elysée dans un entretien au Figaro.

"Il incarne le choc d'autorité dont le pays a besoin"

"Il est l'homme de la situation pour relever la droite, parce que les Français recherchent de la force, de la sincérité et des résultats. Bruno a une droiture qui impose le respect, même à ses adversaires. Au gouvernement, il incarne le choc d'autorité dont le pays a besoin. Il peut faire gagner la droite parce qu'il est profondément rassembleur", a ajouté la présidente de région, indiquant croire à la "renaissance de la droite républicaine après Macron".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'actuel ministre de l'Intérieur, engagé dans un duel face au chef des députés LR Laurent Wauquiez, enregistre ici un nouveau soutien de poids dans une campagne interne qui s'est envenimée ces derniers jours, faisant craindre une nouvelle guerre des chefs à droite comme en 1995 entre Jacques Chirac et Edouard Balladur.

À lire aussi Bruno Retailleau candidat à la présidence des LR, vers un duel avec Laurent Wauquiez pour 2027 ?

M. Retailleau avait déjà glané quelques soutiens de marque ces dernières semaines : le président du Sénat Gérard Larcher, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy, le maire de Cannes David Lisnard, le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand ou encore l'ancien patron du parti Jean-François Copé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

L'élection, par voie électronique, est prévue les 17 et 18 mai, avec un vote des adhérents. Les Républicains comptent plus de 65.000 adhérents à jour de cotisation, a indiqué samedi une source au sein du parti, une hausse sensible par rapport aux chiffres communiqués en février.