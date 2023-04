EN DIRECT - Retraites : le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la réforme

Le Conseil constitutionnel doit rendre une décision très attendue ce vendredi concernant la réforme des retraites. Les neuf sages qui composent cette instance se prononceront sur la conformité du texte avec la constitution de 1958. Ils pourront alors valider l'entièreté de la réforme, la retoquer totalement ou bien en censurer seulement une partie. Le Conseil constitutionnel doit également se prononcer sur le référendum d'initiative partagée, un dispositif réclamé par la gauche pour sonder directement les Français.

Signe d'une grande tension, les neuf membres du Conseil sont sous bonne garde. Toute manifestation aux abords de son siège, situé dans une aile discrète du Palais Royal, est interdite depuis jeudi soir après un bref blocage dans la matinée. Et d'impressionnantes barrières anti-émeutes ont été érigées rue de Montpensier. Suivez en direct les évènements sur notre site.

Les informations à retenir : Avant la décision du Conseil constitutionnel, plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés pour manifester contre la réforme

Emmanuel Macron a invité les syndicats à le rencontrer mardi à l'Élysée

Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel de la réforme

Le Conseil constitutionnel a validé l'essentiel de la réforme des retraites, dont le report de l'âge de départ à 64 ans.

Emmanuel Macron propose un rendez-vous aux syndicats mardi

Emmanuel Macron a invité les syndicats à le rencontrer mardi à l'Élysée, "quelle que soit la décision du Conseil constitutionnel" sur la réforme contestée des retraites, a annoncé vendredi la présidence. "Ce sera nécessairement le début d'un cycle que le président et le gouvernement poursuivront dans les prochaines semaines avec les partenaires sociaux. La porte de l'Élysée restera ouverte, sans préalable, pour ce dialogue", a dit l'entourage du chef de l'État.

Plusieurs centaines de jeunes manifestent à Paris avant la décision constitutionnelle

Plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés vendredi à Paris pour manifester contre la réforme des retraites, avant les décisions très attendues du Conseil constitutionnel sur ce sujet, après trois mois de crise politique et sociale. Un cortège de quelque 500 étudiants et salariés s'est élancé en début d'après-midi de la gare Saint-Lazare dans une ambiance bon enfant, aux cris de "Constitutionnelle ou pas, cette loi on n'en veut pas", ou "Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, de cette société là, on n'en veut pas", a constaté une journaliste de l'AFP.

"Aujourd'hui dans la rue, demain on continue, tous au Conseil constitutionnel, assemblées générales de grévistes", pouvait-on lire sur la banderole de tête du cortège. "Cette manifestation a été ajoutée pour permettre de poursuive le mouvement", a indiqué à l'AFP Mathis Aversenq, 23 ans, militant du NPA jeunes. "Pas question qu'on discute, on ne tournera pas la page, car cette réforme cherche à exploiter jeunes comme vieux". "L'idée est de rejoindre le rassemblement de l'intersyndicale à Hôtel de Ville pour qu'il y ait un maximum de personnes à exprimer leur détermination et sans doute leur colère, car on ne se fait aucune illusion", a-t-il ajouté.