EN DIRECT - Notre-Dame de Paris : le feu est "maîtrisé", la structure encore debout, les dégâts considérables

Un cauchemar pour les Parisiens, les Français, les touristes, les catholiques. Notre-Dame de Paris, qui trônait depuis le début du 13ème siècle au cœur de la capitale, a été ravagée lundi par un incendie, apparemment accidentel. Défiguré, l'édifice ne s'est pas totalement effondré, et ce grâce à l'intervention héroïque des pompiers. Face au désastre, Emmanuel Macron a promis de "rebâtir Notre-Dame".

Les principales informations à retenir Les pompiers sont parvenus à maîtriser l'incendie vers 3 heures du matin

Les premières images à l'intérieur de la cathédrale montrent des dégâts très importants

Le président de la République a promis que Notre-Dame serait reconstruite

Où en est l'incendie et quels sont les dégâts ?

Au milieu de la nuit, les pompiers ont annoncé que le feu, qui a pris peu avant 19 heures, avait été "maîtrisé" mais qu'il restait des "foyers résiduels à éteindre". Il leur aura fallu plusieurs heures pour venir à bout des flammes qui leur ont fait craindre à un moment de "voir la structure s'effondrer", a expliqué le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris.

La structure de Notre-Dame "est sauvée et préservée", ont annoncé vers 23 heures les pompiers. "Les deux beffrois (partie qui supporte les tours) ont été sauvés", a indiqué Gabriel Plus. L'intérieur de l'édifice n'a lui été qu'effleuré, a indiqué la députée LREM Sonia Krimi, qui a pu rentrer. "L'autel, les murs tout est intact", a-t-elle dit.

Malgré tout, le "bilan matériel est dramatique" ajoute le lieutenant-colonel Gabriel Plus, avant de détailler : "l'ensemble de la toiture est sinistrée, l'ensemble de la charpente est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée". La flèche qui surplombait ce joyau gothique, monument le plus visité d'Europe, n'existe plus. En s'effondrant, elle a emporté avec elle trois reliques dissimulées dans la statuette de coq en son sommet, qui faisait office de girouette : une des 70 épines de Sainte Couronne du Christ, une relique de Saint Denis et une de Sainte Geneviève. Les vitraux centenaires, eux aussi, ont disparu.

La voûte s'est en partie effondrée, laissant apparaître le brasier qui consumait la charpente. Crédit : PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

La plus précieuse relique conservée à Notre-Dame est la Sainte Couronne, posée, selon la croyance des catholiques, sur la tête de Jésus peu avant sa crucifixion. Elle se compose d'un "cercle de joncs réunis en faisceaux et retenus par des fils d'or, d'un diamètre de 21 centimètres, sur lequel se trouvaient les épines", selon le site de la cathédrale. Cette relique a été "sauvée" des flammes ce lundi, tout comme la tunique de saint Louis, également conservée dans la cathédrale, selon son recteur. Outre la Sainte Couronne, Notre-Dame conserve deux autres reliques de la Passion du Christ : un morceau de la Croix et un clou de la Passion.

Par ailleurs, jeudi dernier, seize statues de cuivre représentant les douze apôtres et les quatre évangélistes avaient été décrochées de la flèche de la cathédrale pour être restaurées et ont ainsi échappé au sinistre.

Quid des prochaines heures ? "Le travail de demain (mardi, ndlr), c'est de la surveillance, c'est être sûr qu'aucun foyer résiduel ne se renflamme, être sûrs que la structure est stabilisée", précise le lieutenant-colonel Gabriel Plus. "C'est pour ça qu'il y a des équipes avec des moyens lasers pour être sûr que la structure ne bouge pas. Nos équipes de surveillance vont reconnaître l'ensemble des parties de Notre-Dame - les parties hautes, les parties intérieures, les murs, la voûte, les tours - pour être sûr que le feu ne reprenne pas. Et aussi pour constater la fragilité à tel ou tel endroit de l'édifice."

Après les flammes, l'exigence de la reconstruction

Notre-Dame de Paris, "c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments", a déclaré Emmanuel Macron lundi soir, sur le parvis de Notre-Dame. Le chef de l'État a ensuite promis : "Nous rebâtirons Notre-Dame parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond." Le président annonce une souscription nationale dès ce mardi. La Fondation du patrimoine, elle, lance une collecte sur son site Internet.

L'Unesco se tient aux "côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable", inscrit à son patrimoine mondial, a tweeté sa directrice générale, l'ancienne ministre française de la Culture Audrey Azoulay.

Dans la nuit, François-Henri Pinault a annoncé dans un communiqué que la société d'investissement de sa famille, Artemis, va débloquer 100 millions d'euros pour participer à la reconstruction de la cathédrale. "Cette tragédie frappe tous les Français et bien au delà tous ceux qui sont attachés aux valeurs spirituelles. Face à un tel drame, chacun souhaite redonner vie au plus vite à ce joyau de notre patrimoine", écrit le président de la holding familiale et du groupe de luxe Kering.

Où en est l'enquête ?

Une enquête a été ouverte pour "destruction involontaire par incendie", a annoncé le parquet de Paris. La piste d'un départ de feu accidentel depuis le chantier en cours sur le toit de la cathédrale "retient l'attention des enquêteurs en l'état des investigations", a précisé une source proche du dossier.

Les ouvriers du chantier ont été entendus dans la nuit par les enquêteurs, selon le parquet.