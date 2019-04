"Nous rebâtirons Notre-Dame" de Paris, promet Emmanuel Macron après l'incendie

La cathédrale de Notre-Dame de Paris, très gravement endommagée par un incendie, "nous la rebâtirons", a affirmé lundi soir Emmanuel Macron, jugeant que "le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée".

Une souscription nationale lancée

"Nous rebâtirons Notre-Dame parce que c'est ce que les Français attendent, parce que c'est ce que notre histoire mérite, parce que c'est notre destin profond", a-t-il insisté, dans une déclaration sur le parvis de l'église sinistrée. Le chef de l'État a adressé "une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes", parce que Notre-Dame de Paris "c'est notre histoire, notre littérature, notre imaginaire, le lieu où nous avons vécu tous nos grands moments".

Entouré du Premier ministre Edouard Philippe, de la maire de Paris Anne Hidalgo, du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand et de l'archevêque de Paris Michel Aupetit, Emmanuel Macron a voulu avoir "un mot d'espérance" malgré un "terrible drame". "Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus pour que le pire n'advienne pas. Fierté parce que cette cathédrale, il y a plus de 800 ans, nous avons su l'édifier et à travers les siècles la faire grandir et l'améliorer", a-t-il lancé. "Alors je vous le dis très solennellement ce soir: cette cathédrale nous la rebâtirons, tous ensemble", a poursuivi le chef de l'État, confirmant le lancement d'une souscription nationale à partir de mardi.

Restaurer le bâtiment prendra "des années de travaux", avait estimé plus tôt le nouveau président de la Conférence des évêques de France (CEF), Eric de Moulins-Beaufort.

"Le pire a été évité"

Le président de la République a également adressé aux sapeurs pompiers de Paris "les remerciements de la nation toute entière", pour "un courage extrême, un grand professionnalisme et beaucoup de détermination de la part de leurs chefs". "Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée", a-t-il dit. Le chef de l'État a également fait part de ses "pensées" aux catholiques et aux Parisiens.

À cause de l'incendie, Emmanuel Macron a annulé son allocution prévue à 20 heures ce lundi soir, où il devait annoncer ses décisions au terme du grand débat et de la crise des "gilets jaunes". La date de sa nouvelle intervention n'est pas encore fixée, a fait savoir son entourage.