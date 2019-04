EN IMAGES - La cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par les flammes

EN IMAGES

C'est sous les yeux d'une foule horrifiée et incrédule que la cathédrale Notre-Dame de Paris continuait de se consumer dans la nuit de lundi à mardi. Quatre heures plus tard, les pompiers tentaient toujours de venir à bout du feu. Retour en images sur un incident qui a provoqué une émotion internationale.

Vers 19 heures, un violent incendie, à l'origine encore inconnue, a pris dans les combles de l'édifice, et s'est propagé extrêmement rapidement.

Une heure plus tard, l'emblématique flèche de 93 mètres s'est effondrée.

Tout au long de la soirée, des Parisiens se sont massés le long des quais et sur les ponts qui mènent à l'île de la cité, pour regarder les flammes, certains filmant l'incendie avec leur téléphone, d'autres priant.

© PHILIPPE WOJAZER / POOL / AFP

Le président de la République Emmanuel Macron, qui devait présenter ce soir ses mesures pour sortir de la crise des "gilets jaunes", a reporté son allocution télévisée prévue à 20 heures. Très vite, le chef de l'État s'est rendu sur place, accompagné du Premier ministre Édouard Philippe, mais aussi du président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, et du ministre de la Culture Franck Riester. Sur Twitter, le chef de l'État a affirmé qu'il partageait "l'émotion de toute une nation".

Plus de 400 pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour combattre l'incendie, avec 18 lances à incendie, depuis l'extérieur et l'intérieur de la cathédrale. Lors d'un point presse un peu avant 23 heures, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a indiqué que le feu avait "baissé en intensité". Le général Jean-Claude Gallet, commandant de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, a lui indiqué que la structure de Notre-Dame était "sauvée et préservée dans sa globalité". Néanmoins, les dégâts sont importants, la toiture étant "ravagée sur les deux tiers".