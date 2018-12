ÉDITO - Pour Jean-Michel Aphatie, "2019 sera une année 'gilets jaunes'"

EDITO

"Je crois qu'on va beaucoup parler des 'gilets jaunes' en 2019. Jeudi, sur la chaîne d'informations Cnews, Eric Drouet, l'un des leaders des 'gilets jaunes', qui veut 'marcher sur l'Elysée', disait la chose suivante, qui m'a beaucoup étonné : 'les actes 7, 8 et 9 sont en préparation, et sont déjà créés pour certains'. Il faut donc comprendre que les samedis à venir son préemptés par les 'gilets jaunes' pour manifester dans les grandes villes de France. L'acte 7 serait le 29 décembre, l'acte 8 le 5 janvier, et acte 9 le 12 janvier. On parle même de 'gilets jaunes' sur les Champs-Elysées la nuit du 1er janvier, au point que les pouvoirs publics se demandent quel dispositif de sécurité ils doivent mettre en place.

On présente les 'gilets jaunes' comme un mouvement inorganisé, sans leader, mais les propos tenus par Eric Drouet montre qu'il y a une organisation, des événements prévus, anticipés, et peut-être de l'argent qui circule. On ne regarde pas avec suffisamment d'attention ce mouvement des 'gilets jaunes', qui n'est pas forcément ce qu'on dit qu'il est. Il est peut-être plus structuré qu'on ne l'imagine.

Entendu sur europe1 : Il y a un enjeu politique aujourd'hui, car les 'gilets jaunes' profitent beaucoup à Marine Le Pen dans les sondages

On va en reparler aussi dans la perspective des élections européennes, car il est question - est-ce que c'est crédible ? On n'en sait rien - qu'une liste des 'gilets jaunes' soit présente. Plusieurs personnalités essaient de faire en sorte que ça existe : Francis Lalanne, Alexandre Jardin, et Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen qui aujourd'hui, vaut 1% dans les sondages. Il a un sens de l'opportunisme inégalable, parce qu'il vient de déposer à l'Institut national pour la propriété individuelle la marque 'gilets jaunes'. C'est quand même gonflé. Une vingtaine d'autres personnes l'ont déposé au même moment que lui.

Il y a un enjeu politique aujourd'hui, car les 'gilets jaunes' profitent beaucoup à Marine Le Pen dans les sondages. Le pouvoir aurait donc intérêt à ce qu'il y ait une liste 'gilets jaunes' pour enlever des voix à Marine Le Pen. 2019 sera donc une année 'gilets jaunes.'"