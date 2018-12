"Gilets jaunes" : la porte de la Banque de France incendiée à Rouen

La porte d'enceinte de la Banque de France a été incendiée samedi à Rouen lors d'une manifestation de "gilets jaunes" qui a réuni environ un millier de personnes sur fond de heurts avec la police, a indiqué la préfecture.

"Les 'gilets jaunes' ont mis un stock de poubelles près de la porte puis y ont mis le feu", a précisé la même source, soulignant que la porte avait été "endommagée" dans l'incendie, qui a été éteint par les pompiers. La police de Seine-Maritime a elle fait état sur son compte Twitter de "jets de projectiles, feux de poubelles, barricades" dans le centre-ville de Rouen.

#Acte7 / #GiletsJaunes à #Rouen : la porte de la banque de France vient de prendre feu. pic.twitter.com/B5bpamyNh7 — simon louvet (@LouvetSimon) 29 décembre 2018

Entre 800 et 1.000 personnes réunies. Des affrontements entre la police et les manifestants ont notamment eu lieu près de la gare SNCF, avec des tirs de gaz lacrymogène vers 11h30. La manifestation des "gilets jaunes" a réuni environ 800 personnes samedi matin à Rouen et entre 800 et 1.000 personnes dans l'après-midi, selon la préfecture.