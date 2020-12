EN DIRECT - Feu vert de la Haute autorité de santé au vaccin Pfizer/BioNTech

EN DIRECT

La Haute autorité de santé vient de donner son feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech, quelques jours avant le début de la vaccination en France. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui ne présente plus de symptômes, est sorti de son isolement, jeudi, après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière. Depuis mercredi, la France autorise une reprise sous conditions du trafic avec le Royaume-Uni, où une variante du coronavirus a été identifiée. Mais les échanges étaient encore poussifs au premier jour de ce changement, en particulier pour les routiers français.

Le Conseil d'Etat a par ailleurs validé mercredi la fermeture des théâtres et cinémas, décidée par le gouvernement jusqu'au 7 janvier au moins, au vu du "contexte sanitaire". Mais le monde de la culture a plutôt apprécié que certains de ses arguments aient été entendus. La France a encore enregistré près de 15.000 cas positifs au Covid-19 mercredi, avec 61.978 morts depuis le début de l'épidémie. Suivez en direct l'évolution de la situation.

Les informations à retenir : Emmanuel Macron est sorti de isolement et va passer Noël à l'Élysée

La Haute autorité de santé donne le feu vert au vaccin Pfizer/BioNTech

La France autorise depuis mercredi des échanges avec le Royaume-Uni, mais la reprise du trafic est difficile

Le Conseil d'Etat valide la fermeture des cinémas et théâtres au vu du "contexte sanitaire"

La France dénombre mercredi 61.978 décès du Covid-19 depuis le début de l'épidémie et environ 15.000 nouvelles contaminations

Macron retourne à l'Élysée, Castex déconfiné

Emmanuel Macron, qui ne présente plus de symptômes, ne passera pas Noël à La Lanterne, la résidence versaillaise dans laquelle il s'était isolé après avoir été testé positif au Covid-19 la semaine dernière, mais à l'Élysée.

Le Premier ministre Jean Castex et le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, tous deux cas contact d'Emmanuel Macron, ont mis fin mercredi à leur période d'isolement après avoir été testés négatif au Covid-19. "Cas contact du Président de la République, ne présentant aucun symptôme, et après avoir respecté une période d'isolement de 7 jours comme recommandé par les autorités de santé, le Premier ministre a procédé à un test PCR ce matin. Ce test étant négatif, cette période d'isolement prend donc fin aujourd'hui", a annoncé Matignon.

Feu vert de la Haute autorité de santé au vaccin Pfizer

C'était un accord attendu : la Haute autorité de santé a donné son feu vert à l'utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech en France.

Reprise du trafic compliquée entre la France et le Royaume-Uni

Un accord a été trouvé entre Londres et Paris pour rouvrir sous conditions la frontière entre la France et le Royaume-Uni, malgré l'identification d'une variante du coronavirus dans ce pays. Cet accord visait à résoudre la difficulté rencontrée par de nombreux routiers français et britanniques, coincés de part et d'autre de La Manche.

Le port de Douvres a rouvert dans la nuit de mardi à mercredi, et des véhicules avec passagers ont débarqué à Calais pour la première fois depuis dimanche. Eurostar a également annoncé la reprise de la circulation de ses trains mercredi pour des "voyages depuis le Royaume-Uni vers l'Europe continentale", mais qui restent soumis à "conditions". Mais la reprise du trafic a été extrêmement poussive, aucun ferry n'a par exemple quitté Calais mercredi après-midi. De nombreux routiers français se trouvaient mercredi dans une situation encore très compliquée, comme vous pouvez le lire ici.

Le Conseil d'Etat valide la fermeture des lieux culturels, le monde de la culture voit un espoir dans la décision

Le Conseil d'Etat a validé mercredi la fermeture des théâtres et cinémas, décidée par le gouvernement jusqu'au 7 janvier au moins, au vu du "contexte sanitaire" et du "risque d'augmentation de l'épidémie à court terme". Saisie par des professionnels de la culture, la plus haute juridiction administrative leur a toutefois donné partiellement raison en précisant que si la situation venait à s'améliorer sur le front du coronavirus, "leur fermeture ne pourrait être maintenue au seul motif qu'il existe un risque" de contamination dans ces lieux.

Mercredi soir sur Europe 1, la codirectrice du théâtre parisien Le Monfort, Laurence de Magalhaes, a résumé par la formule "on a perdu mais on a gagné quand même" le sentiment des professionnels de la culture à la suite de cette décision, comme vous pouvez le lire ici.

La France compte 61.978 morts du Covid-19

La France a enregistré 14.929 nouvelles contaminations au Covid-19 sur les dernières 24 heures selon les chiffres publiés par Santé publique France mercredi, très loin de l'objectif que s'était fixé le gouvernement pour la mi-décembre il y a quelques semaines. Ce chiffre est "minimal et non consolidé" à cause de difficultés "dans la remontée des résultats de tests", fait savoir Santé publique France.

Santé publique France a annoncé 276 décès supplémentaires à l'hôpital mercredi au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie s'élève à 61.978. Face à des indicateurs épidémiques qui restent élevés, plusieurs professionnels de santé alertent sur un risque de troisième vague au lendemain des fêtes de fin d'année, et appellent à des mesures de restriction supplémentaires, voire à un confinement préventif pendant le Nouvel An.

Plus de 1.7 million de morts

La pandémie a fait au moins 1.703.500 morts dans le monde depuis son apparition, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi en milieu de journée. Plus de 77,9 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont plus de 18 millions aux États-Unis. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec 325.539 morts officiellement comptabilisés, suivis par le Brésil (189.220 décès), l'Inde (146.444), le Mexique (119.495) et l'Italie (69.842).