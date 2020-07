Coronavirus : quel manque à gagner cet été sans les touristes américains en France ?

La Chine et une quinzaine de pays ont reçu l'autorisation pour leurs ressortissants de voyager dans l'Union européenne à partir de ce mercredi. Pas les États-Unis, retoqués pour la situation préoccupante de l'épidémie dans ce pays le plus touché par le coronavirus avec 125.928 décès pour près de 2,6 millions de cas répertoriés. Une nouvelle douche froide pour le secteur du tourisme français qui va devoir se passer de près de plus de cinq millions de touristes américains habituels et souvent leurs gros budgets.

10% des touristes en Ile-de-France

Si on met les Européens de côté, les Américains constituent en effet le plus grand nombre de touristes étrangers à débarquer en France chaque année, soit 5% de l'ensemble des voyageurs. Pour l’Île-de-France, on parle même de 10%, soit le pays qui apprécie le plus la capitale et ses alentours. Un chiffre plus élevés que pour les Britanniques, découronnés dans ce classement en 2018. A l'échelle de l'hexagone, les Américains dépassent les Chinois. Tout comme leurs homologues venus d'Asie, ils dépensent beaucoup, 60% de plus par jour en moyenne que les autres nationalités.

"Le pays où regorgent le plus de milliardaires et de millionnaires dans le monde"

Une clientèle qui va d'autant plus manquer aux palaces, aux hôtels et restaurants étoilés et tous les lieux de haut standing. "Effectivement, on passe à côté de ces budgets-là", relate Eliott Cohen-Skolli, co-fondateur de "Le Collectionist", une entreprise qui loue des villas et des services haut de gamme aux étrangers. "Les États-Unis sont le pays où regorgent le plus de milliardaires et de millionnaires dans le monde. Ils représentent 15% de nos clients."

Dans les détails, le professionnel, souligne la perte de chiffre d'affaires pour la restauration notamment. Les Américains étant très friands de la haute gastronomie française "Nous collaborons avec des grands chefs pour qu'ils viennent cuisiner pour une soirée et avoir un service sur-mesure. C'est typiquement ce que les Américains vont adorer", raconte Eliott Cohen-Skolli.

Les touristes européens à la rescousse ?

Dans ce domaine du tourisme haut de gamme, le spécialiste semble toutefois rassuré pour son chiffre d'affaire cet été. Les Européens devraient principalement rester chez eux et donc se tourner vers son entreprise. "L'été s'annonce très bon, puisque nous venons de réaliser notre record historique. Les réservations ont été multipliés par deux", annonce-t-il. De quoi compenser les pertes dues à cette interdiction de voyager pour les touristes américains.