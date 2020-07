EN DIRECT - Coronavirus : 39.379 nouveaux cas en une journée aux Etats-Unis

EN DIRECT

Le reflux épidémique se poursuit dans de nombreux pays, comme en France où le Louvre, le musée le plus grand et le plus visité du monde rouvre ses portes lundi. Toutefois, la crise sanitaire liée au coronavirus continue d'inquiéter les autorités sanitaires, notamment en Guyane qui frôlait, samedi, les 5.000 cas de Covid-19. "Nous ne sommes pas loin du pic épidémique, qui va arriver dans les prochains jours", a affirmé le préfet de Guyane, Marc Del Grande, dimanche sur Europe 1. Une situation préoccupante pour le département français frontalier du Brésil, deuxième pays le plus touché avec plus de 64.000 morts. Au total, dans le monde, la pandémie a fait plus de 530.000 morts. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les principales informations à retenir Après plus de trois mois de fermeture, le Louvre rouvre ses portes lundi, avec toutes les précautions sanitaires possibles

La Fédération nationale des sapeurs-pompiers dénonce la gestion de la crise sanitaire

La France enregistre 29.893 morts du coronavirus

La pandémie de Covid-19 a fait plus de 530.000 morts à travers le monde

Réouverture du Louvre en version post-Covid

Le Musée du Louvre, le plus grand et le plus visité au monde, rouvre ses portes lundi sur un registre mineur, avec toutes les précautions possibles et sans les multiples touristes américains et asiatiques habituels en cette saison. La crise du coronavirus a déjà causé "plus de 40 millions d'euros de pertes" au Louvre, a annoncé son président-directeur, Jean-Luc Martinez, qui s'attend à trois années financièrement difficiles.

70% de l'établissement public, soit 45.000 m2, seront accessibles. Les secteurs très fréquentés, ainsi que les Antiquités, notamment égyptiennes, seront ouverts au public. Les lieux plus complexes à gérer resteront pour l'heure fermés. Les réservations horodatées sont ouvertes depuis le 15 juin sur internet et restent la voie privilégiée pour accéder au Louvre, mais il sera possible de tenter sa chance en venant sur place s'il y a des créneaux restés libres.

Les visiteurs devront amener leurs masques, n'auront pas de vestiaires ni de buvettes, et les parcours seront fléchés sans retour possible en arrière, et toute sortie sera définitive. Devant la Joconde, où les touristes du monde entier affluent pour faire des "selfies", des ronds de stationnement ont été collés au sol pour éviter la cohue. On vous explique tout dans ce papier.

Les pompiers dénoncent la gestion de la crise

Une administration de la Santé dépassée, des préfets "relégués au second plan", un numéro d'urgence saturé... La Fédération nationale des sapeurs-pompiers, a dénoncé, dimanche dans un rapport au vitriol, la gestion de l'épidémie de Covid-19. Révélé par Le Parisien, ce document destiné au ministère de l'Intérieur "n'est pas finalisé et ne devait pas fuiter dans la presse", a regretté auprès de l'AFP le colonel Hugues Deregnaucourt, vice-président de la Fédération.

>> PODCAST - Coronavirus : retrouvez toutes les réponses à vos questions ici

L'organisation, qui représente les 247.000 pompiers de France, assume toutefois les critiques formulées dans ce document particulièrement cinglant vis-à-vis du ministère de la Santé et de ses Agences régionales de santé (ARS). "Les préfets ont très longtemps été aveugles, aucune descente d'informations n'était faite par les délégués territoriaux des ARS", a déclaré le colonel Deregnaucourt.

Lundi matin, Europe 1 vous explique dans le détail leurs griefs :

A la recherche de "clusters dormants"

Identifier les "clusters dormants" : c’est l’obsession des autorités sanitaires depuis le déconfinement. Et même si le nombre de patients atteints du coronavirus continue de baisser dans les hôpitaux, les habitants de 32 communes d’Ile-de-France reçoivent depuis quelques jours dans leur boite aux lettres ou sur leur mail un bon de l’Assurance maladie. Il leur offre un dépistage gratuit. Cela concerne au total 1,2 million de personnes, soit près de 10% des Franciliens. Les premiers dépistages ont débuté vendredi notamment à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine. Europe 1 était présent.

Dernier bilan de 29.893 morts en France

En France, le dernier bilan remonte à vendredi soir. Selon les chiffres communiqués par la Direction de la Santé, les autorités avaient recensé 18 nouveaux décès en 24 heures dans les hôpitaux, portant à 29.893 le nombre total de morts depuis le début de l'épidémie. Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation continuait parallèlement de baisser avec 560 malades concernés, soit 13 de moins que jeudi.

Au total, 7.990 personnes sont hospitalisées pour cette infection (125 nouvelles admissions, dont 12 cas graves, mais un solde de -158 en 24 heures). Depuis le début de l'épidémie, 104.904 personnes ont été hospitalisées, dont 18.415 en réanimation. 77.060 personnes sont rentrées à domicile. Le bilan n'a pas été actualisé samedi et dimanche.

Près de 5.000 cas en Guyane, des patients transférés vers les Antilles

"Nous ne sommes pas loin du pic épidémique, qui va arriver dans les prochains jours", a affirmé le préfet de Guyane, Marc Del Grande, dimanche sur Europe 1. La Guyane frôlait les 5.000 cas, samedi, (4.913 cas, +355 cas en 24 heures), dont 129 patients hospitalisés, 23 en réanimation, et 16 décès, poussant ses trois hôpitaux à déclencher le "plan blanc" pour faire face à l’épidémie qui s’accélère. La Guyane est actuellement le département français le plus touché par le Covid-19.

Outre les renforts de personnels soignants envoyés sur place, un avion militaire a par ailleurs été déployé pour effectuer des évacuations sanitaires de patients vers les Antilles. "Deux ont déjà été effectuées, d’autres sont prévues lundi", a précisé Marc Del Grande.

Reconfinement à Madagascar, et dans le nord-ouest de l'Espagne

Deux mois après son déconfinement, Antananarivo, capitale de Madagascar, est de nouveau placée en confinement, à partir de lundi, en raison d'un regain de propagation du coronavirus, a annoncé dimanche la présidence malgache.

Même sort pour les 70.000 habitants d'une région côtière en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Ces derniers sont, depuis dimanche, de nouveau soumis à des mesures de confinement en raison d'une hausse de contaminations. Les habitants de 14 localités ne pourront donc pas sortir de la zone, ni se réunir à plus de 10 personnes.

Plus de 530.000 morts dans le monde

La pandémie a fait au moins 531.789 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT. Plus de 11 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Les États-Unis sont le pays le plus touché, avec 129.718 décès. Suivent le Brésil (64.265), le Royaume-Uni (44.220) et l'Italie (34.861). Samedi, le Mexique est par ailleurs devenu le cinquième pays dans le monde le plus endeuillé par le coronavirus avec 30.366 décès. Ce bilan le hisse désormais devant la France, qui compte actuellement 29.893 morts.

L'Inde a enregistré, dimanche, un record de cas de coronavirus, au moment où s'ouvre un centre de traitement de masse à New Delhi. Le ministère de la Santé a rapporté un peu moins de 25.000 nouveaux cas et 613 morts dues au coronavirus en 24 heures, soit la plus forte hausse quotidienne depuis le début de la pandémie dans le pays fin janvier. Suite à cette hausse record, le bilan de l'Inde s'élève à plus de 673.000 cas de coronavirus et au moins 19.268 décès. Le pays est sur le point de dépasser la Russie, troisième nation comptant le plus d'infections au Covid-19, qui avait confirmé samedi près de 674.000 cas de Covid-19.

De son côté, l'Afrique du Sud a enregistré plus de 10.000 nouveaux cas de coronavirus au cours des dernières 24 heures, un record qui laisse craindre une flambée des infections dans le pays. En effet, 10.853 nouveaux cas ont été recensés samedi.