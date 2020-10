EN DIRECT - Coronavirus : record de cas détectés en France, Trump se veut rassurant

EN DIRECT

Près de 17.000 cas de Covid-19 ont été détectés en 24 heures en France, un record depuis l'utilisation de tests à grande échelle, selon les chiffres officiels publiés samedi. L'Inde a officiellement dépassé les 100.000 morts dues au coronavirus, pendant qu'aux Etats-Unis, Donald Trump se montrait prudemment optimiste depuis son hôpital et qu'en Europe, Madrid se retrouvait en bouclage partiel. Suivez l'évolution de la situation en direct.

Les informations à retenir : En France, près de 17.000 nouveaux cas ont été détectés en 24h, un record

Donald Trump, positif au Covid-19, "pas encore sorti d'affaire" mais irait mieux

L'Inde a dépassé les 100.000 décès liés au coronavirus

Record de cas détectés en France

Près de 17.000 cas de Covid-19 (16.972) ont été détectés en 24 heures en France, un record depuis l'utilisation de tests à grande échelle, selon les chiffres officiels publiés samedi. Le nombre des décès enregistrés dans cette même période est de 49, ce qui porte le bilan total à 32.198 morts. Le taux de positivité des tests (proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées) continue sa progression régulière et s'approche de la barre des 8% (7,9%), contre 4,5% environ il y a un mois. Devant la montée du nombre des cas positifs, Paris et plusieurs autres métropoles pourraient subir dès lundi de nouvelles restrictions radicales.

A Toulouse, les personnels soignants de la ville rose poussent un cri d'alarme au micro d'Europe 1. Alors que le taux d'incidence continue de grimper, neuf lits sur dix sont déjà occupés dans les services de réanimation de Toulouse, dont un quart pour des patients Covid. "Il y a une marge d’amélioration dans la sphère privée, dans les réunions festives, entre amis, dans les bars où il faut plus de distances car ce sont des zones où l’on enlève son masque et où il y a de la proximité", insiste sur Europe 1 Pierre Delobel, chef du service des maladies infectieuses au CHU, qui appelle à un sursaut dans le respect des gestes barrières pour freiner cette seconde vague.

Trump va "beaucoup mieux"

Soigné à l'hôpital militaire Walter Reed près de Washington après avoir été testé positif au Covid-19, le président Donald Trump a déclaré samedi qu'il allait "beaucoup mieux" mais que les prochains jours seraient cruciaux. "Nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée", a dit Trump dans une vidéo de quatre minutes diffusée sur Twitter. Le président américain "n'est pas encore tiré d'affaire" mais l'équipe qui le soigne est "prudemment optimiste", a déclaré le médecin du président.

Samedi, la confusion régnait toutefois car une source ayant connaissance de sa situation a de son côté déclaré le même jour que l'état de santé de Donald Trump avait été "très inquiétant" ces dernières 24 heures, et que les 48 prochaines seraient "critiques".

Bouclage partiel de Madrid

Plus proche de nous en Europe, Madrid est partiellement bouclée: les habitants de la capitale espagnole et de neuf communes environnantes particulièrement touchées par le virus ne peuvent plus sortir de leur commune que pour des raisons de première nécessité comme aller travailler, étudier ou se rendre chez le médecin. Ils peuvent en revanche se déplacer librement à l'intérieur de leur ville et ne sont pas obligés de rester chez eux comme au moment du confinement très strict décrété en mars.

L'Inde devient le 3e pays le plus endeuillé

Le bilan officiel s'élève à 100.842 morts en Inde, le troisième pays le plus endeuillé derrière les Etats-Unis (209.331 décès) et le Brésil (145.987). Suivent le Mexique (78.492) et le Royaume-Uni (42.268). Au total, la pandémie a déjà fait au moins 1,029 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP samedi à 11h00 GMT. Plus de 34,6 millions de cas ont été officiellement comptabilisés et au moins 23,9 millions de personnes ont été guéries.