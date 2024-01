EN DIRECT - Blocage des agriculteurs : suivez l'évolution de la situation ce lundi

Les agriculteurs en colère partent à l'assaut de la capitale. La FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont annoncé "un siège" de Paris ce lundi, prévu dès 14 heures. Au total, huit "points de blocage" vont être organisés tout autour de la capitale. En réponse, dimanche soir, Gérald Darmanin a annoncé que 15.000 membres des forces de l'ordre seraient mobilisés pour empêcher notamment que les tracteurs n'entrent dans "Paris et les grandes villes".

Des agriculteurs venus de plusieurs départements de France s'apprêtent à mener un "siège de la capitale" ce lundi, conformément aux mots employés par la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs. Cette mobilisation d'ampleur doit démarrer à 14 heures. Huit "points de blocage" sont prévus : sur l'aire de Chennevières (autoroute A1), à hauteur de Jossigny (A4), à Ourdy (A5), Villabé (A6), au péage de Buchelay (A13), à Longivilliers (A10), entre le pont de Gennevilliers et la D311 (A15) et à hauteur de l'échangeur D301 de l'Isle-Adam (A16), a indiqué dimanche soir la FRSEA d'Ile-de-France.

Le gouvernement a annoncé que 15.000 membres des forces de l'ordre seraient mobilisés lundi pour empêcher notamment que les tracteurs n'entrent dans "Paris et les grandes villes". À l'issue d'une réunion interministérielle de crise, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a également fait part d'une "modération" demandée aux forces de l'ordre qui ne devront pas "intervenir sur les points de blocage" mais les "sécuriser".

Il a expliqué que le président Emmanuel Macron avait donné "pour consigne" de "garantir que les tracteurs ne se rendent pas à Paris et dans les grandes villes pour ne pas créer des difficultés extrêmement fortes", et également de faire en sorte que le marché international de Rungis "puisse fonctionner ainsi que les aéroports parisiens d'Orly et de Roissy".

Quelques instants avant l'annonce d'un siège de la capitale, la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, très mobilisée dans ce mouvement de contestation, a annoncé samedi qu'une centaine d'agriculteurs vont s'élancer, en tracteurs, ce lundi matin à destination du marché de Rungis avec pour intention de le bloquer. Face à cela, la veille dès le début de soirée, des forces de l'ordre dont des blindés de la gendarmerie ont été déployées aux abords de Rungis.