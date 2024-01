49 % des Français font plus confiance aux agriculteurs qu’aux écologistes pour défendre l’environnement et la nature, selon notre sondage

Et si les agriculteurs étaient mieux placés que les écologistes pour protéger la nature et l’environnement ? C’est du moins ce que pensent 49 % des Français, selon un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et "Le Journal du dimanche". Pour les écologistes, le résultat de l’étude est cinglant : seulement 26 % des personnes interrogées les jugent plus dignes de confiance pour ces sujets. Malgré ces résultats, les professions agricoles sont fragilisées par des mesures politiques visant à préserver la biodiversité. Parmi les plus décriées lors des blocages, une réglementation européenne imposant aux exploitations de plus de 10 hectares de mettre tous les ans 4% des terres en jachère pour prétendre à des aides financières de l’UE.

Une jeunesse indécise sur la question

Dans les détails, l’étude montre que les 18-24 ans sont plutôt frileux sur la question, alors que l’écologie est l’une de leurs premières préoccupations. 39 % d’entre eux ne préfèrent pas se prononcer sur le sujet. Du côté des séniors, le résultat est sans appel. 57 % des 65 et plus préfèrent croire en les agriculteurs.

Sans surprise, parmi la population vivant dans des communes rurales de moins de 2.000 habitants, plus amenée à côtoyer des agriculteurs, 57% annoncent faire plus confiance aux agriculteurs qu’aux écologistes pour défendre la nature. Dans l’agglomération parisienne, la zone la plus dense en population en France, 37% des Franciliens choisissent les paysans. Les écologistes atteignent eux seulement les 27%.

Un clivage droite gauche marqué

Les sondages fluctuent nettement en fonction du placement dans le paysage politique des personnes interrogées. Dans la totalité des partis de la gauche, les écologistes l’emportent aisément face aux agriculteurs en glanant 50 % des suffrages. Le reste de l'échiquier politique plébiscite le monde agricole avec une confiance à 45 % au centre et à 66 % dans le total des droites. Le parti Reconquête! d’Eric Zemmour, se distingue largement avec un score 84 % en faveur des exploitants.

*Ce sondage a été réalisé du 24 au 26 janvier en France sur un panel de 1012 personnes âgées de 18 ans et plus. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.