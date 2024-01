Colère des agriculteurs : comment vont-ils s'organiser pour bloquer Paris ?

Les agriculteurs se préparent à assiéger Paris. La colère ne retombe pas à l'appel des instances locales de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs. Les tracteurs arriveront par centaines lundi dans la capitale, à partir de 14 heures. Venus de partout : Normandie, Hauts-de-France, Bourgogne, Grand Est, Centre Val de Loire, Île-de-France... Europe 1 s'est rendue dans l'Oise ce dimanche matin aux côtés des agriculteurs sur le barrage de l'A16, à seulement 60 kilomètres de Paris. Depuis plusieurs jours, ils campent sur cette portion d'autoroute et lundi, ils rejoindront la capitale pour le siège.

Ils sont une dizaine d'agriculteurs ce dimanche matin sur ce point de blocage de l'autoroute A16. Certains somnolent autour du brasero, d'autres discutent. Beaucoup sont rentrés chez eux pour se reposer avant la suite des actions. Ils reviennent petit à petit, mais certains terminent tout de même leur quatrième nuit ici, comme Christophe, éleveur bovins. "Je pense qu'on va pouvoir un peu se reposer aujourd'hui", explique-t-il.

"On va maintenir la pression autour de Paris"

Selon lui, "le vrai programme de la journée, c'est l'organisation : comment on s'approche de Paris ? On peut avoir des pannes, des crevaisons, des accidents. Et donc il faut qu'on commence à bien être prêts et à s'organiser pour décoller. C'est-à-dire des concessionnaires qui vont venir avec des camions équipés pour pouvoir faire les réparations, et puis aussi nos pétroliers parce qu'il va falloir refaire un petit peu le plein de carburant."

Ce dimanche, il ne devrait pas y avoir de mouvement sur cette autoroute. Les agriculteurs s'organisent pour la suite de la mobilisation. "On n'ira pas à Paris tout seul, on ira avec les ordres de la FNSEA puisque la négociation se fait avec la FNSEA et le gouvernement", détaille Christophe. "La seule chose que le gouvernement peut faire pour qu'on ne soit pas obligés de maintenir cette pression, c'est de nous donner des réponses. Mais si ce n'est pas le cas, il est clair qu'on va maintenir la pression autour de Paris. Donc on doit bien s'organiser pour arriver en même temps sur la couronne de Paris et encercler Paris."

Pour l'instant, il n'y a pas d'horaires précis pour ce départ vers Paris lundi. Mais tout porte à croire que lundi matin, les tracteurs seront déjà en route vers la capitale.