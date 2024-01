Blocages des agriculteurs : un «siège de la capitale» dès lundi à l'appel de la FNSEA et des JA

Des agriculteurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs (JA) du Grand Bassin parisien entameront lundi un "siège de la capitale", ont annoncé samedi soir les deux syndicats, qui représentent la majorité de la profession au niveau national.

Un siège "pour une durée indéterminée"

"Dès lundi 29 janvier à 14 heures les agriculteurs des départements : l'Aisne, l'Aube, l'Eure, l'Eure & Loir, l'lle-de-France, la Marne, le Nord, l'Oise, le Pas-de-Calais, la Seine & Marne, la Seine-Maritime et la Somme, membres du réseau FNSEA et Jeunes Agriculteurs du Grand Bassin Parisien entament un siège de la capitale pour une durée indéterminée", écrivent-ils dans un communiqué. "Tous les axes lourds menant à la capitale seront occupés par les agriculteurs", ajoutent-ils dans le bref texte.

Ce n'est toutefois pas un appel des deux organisations au niveau national, qui n'ont pas encore décidé de leur stratégie pour l'avenir. "On va prendre le week-end pour reposer les esprits et les corps" et "pour recalibrer la mobilisation de la semaine prochaine", avait déclaré plus tôt à l'AFP Pierrick Horel, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs (JA).

Les agriculteurs de la Coordination rurale du Lot-et-Garonne, l'un des points chauds de la mobilisation en France, avaient un peu plus tôt annoncé leur intention de "monter à Paris" à partir de lundi pour aller bloquer le marché d'intérêt national de Rungis dans le Val-de-Marne.