Aux portes de Paris, les agriculteurs sur l’A16 se préparent pour encercler la capitale

À partir de 14 heures, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs du Grand Bassin parisien ont prévu huit "points de blocage" sur de grandes autoroutes à quelques kilomètres ou dizaines de kilomètres du périphérique sur l’A1, l’A4, l’A5, l’A6, l’A10, l’A13, l’A15 et l’A16. Europe 1 s’est justement rendue sur l’A16, à la rencontre d’agriculteurs déterminés.

"L'objectif, c'est d'étouffer Paris"

Emmitouflé dans une couverture, Mathieu, éleveur dans l'Oise, se frotte les mains au-dessus d'un brasero. L'agriculteur espère que ce coup de force poussera le gouvernement à agir. "L'objectif, c'est d'étouffer Paris, la pression, elle est stratégique, ça bloque l'économie. Malheureusement, on est un pays où si on ne bouge pas pour se faire entendre, on n'a rien", a rapporté Mathieu au micro d’Europe 1. "Il vaut mieux qu'ils apportent une réponse. On a tué l'industrie, on a tué tout plein de chose et on va tuer notre dernier secteur primaire qui est l'agriculture. On en crève et on va en crever", a ajouté l’éleveur.

Luc Smessaert, vice-président de la FNSEA, mène les opérations. Tout doit être prêt pour le départ vers midi. Une logistique presque militaire. "Là, on fait le plein des tracteurs partout dans les exploitations. On garde ce camp de base. Peut-être qu'on reviendra ici pour justement repartir de plus belle ce mardi, ce mercredi ou ce jeudi. Il n'y a plus rien qui nous arrêtera. Il faut que notre gouvernement l'entende. Ce qu'on veut surtout, c'est vivre du prix de nos produits", a déclaré le vice-président de la FNSEA au micro d’Europe 1. Les agriculteurs ont clairement fait comprendre qu’ils étaient prêts à tenir le plus longtemps possible. Le mot d'ordre est très clair, ils n’ont plus rien à perdre.