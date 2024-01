Colère des agriculteurs : comment le gouvernement s'apprête à faire face au «siège» de Paris

La ville de Rungis encerclée de VBRG, ces blindés 4x4 de la gendarmerie de sept tonnes. L'image est forte et l'objectif est clair : dissuader toute action violente des agriculteurs, qui doivent mener un "siège" de Paris et de ses alentours ce lundi. D'autres lieux de la grande couronne sont ciblés, comme les grands axes reliant la capitale. Face à cette grogne, et pour éviter tout débordement, 15.000 policiers et gendarmes vont être mobilisés partout en France.

C’est un premier message de fermeté envoyé par Gerald Darmanin. Le ministre de l’Intérieur renforce donc la sécurité sur les points stratégiques, comme autour des aéroports, mais aussi à l’entrée des grandes agglomérations. La consigne donnée est de ne pas faire entrer les tracteurs dans les villes et notamment à Paris.

Les forces de l'ordre interviendront en cas d'action violente

Même si un tel déploiement n’est pour le moment que défensif, et que le mot d’ordre reste au dialogue, le ton du gouvernement se durcit. Les forces de l’ordre interviendront désormais en cas d’action violente, comme ce fut le cas devant la préfecture d’Agen.

"Ce déploiement n’est pas une épreuve de force", rappelle toutefois Gérald Darmanin, qui appelle les préfets à continuer le dialogue avec les agriculteurs sur les points de blocage. Des blocages où les forces de l’ordre ont pour consigne de ne pas intervenir pour le moment.