En cette période d'Halloween, attention aux courges toxiques !

Alerte, courges toxiques ! En cette période de Halloween, les cucurbitacées sont à manier avec précaution, pointe une étude de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (ANSES). Entre 2012 et 2018, quelque 353 cas d'intoxications à la citrouille ou autre potimarron ont été recensés.

Courges décoratives, courges toxiques

Deux confusions peuvent mener à l'intoxication, détaille l'étude. Le type de courge d'abord, alimentaire ou décorative, la seconde n'étant pas comestible. "Quand on les achète en jardinerie, au supermarché, ou chez fleuriste, il faut demander conseil au vendeur avant de les consommer", prévient Sandra Sinno-Tellier, responsable de la toxicovigilance à l’Anses, au micro d'Europe 1.

Le second risque loge cette fois-ci dans certaines courges alimentaires. "Par un effet de pollinisation, elles peuvent devenir toxiques", prévient Sandra Sinno-Tellier. Attention donc à ne pas utiliser les mêmes graines d'une année sur l'autre si vous plantez des courges dans votre potager. "Il faut absolument en acheter chaque année de nouvelles."

Courges amères, courges toxiques

Des précautions d'autant plus importantes que dans l'apparence, rien ne distingue une courge toxique d'une courge saine. "On les reconnait au gout, les cucurbitacées toxiques sont très amères." Le goût désagréable provient des cucurbitacines, des substances irritantes responsables de fortes diarrhées si on les ingère, avec un risque de déshydratation pour les personnes les plus faibles.

Les recommandations de Sandra Sinno Tellier sont claires : "En cas d'ingestion, il faut tout de suite consulter un médecin ou contacter le centre antipoison. Dans le cas de symptômes sévères, appeler directement le 15."