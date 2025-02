Élections aux chambres d’agriculture : un vote sur le terreau de la colère des syndicats

Les agriculteurs sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants et deux syndicats jouent des coudes de pour rafler la mise. La FNSEA d'un côté, premier syndicat agricole de France et de l'autre, les bonnets jaunes de la Coordination Rurale. Si l'issue du scrutin sera connue le 7 février prochain, cette élection pourrait réserver des surprises.

Après un an de colère, l'élection de représentants aux différentes chambres d'agriculture se révèle être un enjeu majeur. Si la FNSEA, premier syndicat agricole de France, semble être pour l'instant majoritaire, le scrutin final pourrait réserver des surprises. En cause : la côte de popularité en forte hausse de la Coordination Rurale, syndicat aux bonnets jaunes emblématiques des manifestations des agriculteurs en 2024.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

La FNSEA entend garder sa position de leader

Au coin de sa cheminée, Luc Mesbah peut enfin souffler. Le secrétaire général de la FDSEA de Haute-Garonne a passé les deux dernières semaines scotché à son téléphone. Luc Mesbah le sait, la crise agricole a affaibli son syndicat. Pourtant, l'agriculteur n'imagine pas la chute de la FDSEA lors de ces élections.

"On peut être mis dans le doute, mais je pense qu'il y a un impact entre la médiatisation et la réalité du terrain. Aujourd'hui, notre vocation, c'est d'être au quotidien proche des agriculteurs pour entendre tous les problèmes et amener des solutions", explique-t-il au micro d'Europe 1.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les manifestations comme tremplin

Du côté de la Coordination Rurale, on espère surfer sur les opérations coup de poing qui ont mis en lumière les bonnets jaunes. Pour Emmanuel, membre de la CR du 31, son syndicat est un outsider qui a une vraie carte à jouer lors de ce scrutin.

"À la base, la Coordination Rurale est un petit syndicat. Aujourd'hui, on a du monde parce qu'avec le syndicat majoritaire, on n'obtient rien. C'est nous qui défendons actuellement la cause agricole, donc si demain, on a la chambre, ça va améliorer beaucoup de choses", plaide-t-il. D'autres listes sont candidates, comme la Confédération paysanne ou encore les ultras de l'A64 de Jérôme Bayle.