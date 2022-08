Économique, dépaysante... Pourquoi la randonnée attire de plus en plus de pratiquants

L'effet post-pandémie : les Français rêvent de grands espaces, et quoi de mieux que de pratiquer la randonnée qui offre nature et déconnexion. Ce sport est le plus pratiqué dans le pays, devant le vélo ou la natation : 27 millions de personnes admettent y recourir au moins une fois par an. Mais au-delà du panorama qu'elle peut nous offrir, la randonnée séduit aussi les Français pour d'autres raisons. "Le phénomène est aussi économique", souligne Séverine Ikkawi de la Fédération française de randonnée.

Ce sport "permet de passer des vacances en France à un prix raisonnable", ajoute-t-elle. Elle prend l'exemple du site Internet de la fédération pour donner une idée de la popularité de la pratique. "L'année dernière, sur toute l'année 2021, on avait fait 1,2 million de visiteurs. Au 31 juillet, nous avions déjà ce chiffre-là", expose Séverine Ikkawi.

>> LIRE AUSSI - Christophe Mercier - Les bonnes astuces pour réussir sa randonnée en Islande

Le massif de Belledonne, aussi physique que le GR20

Pour elle, la destination à privilégier est le Cantal. Il y a plus de fraîcheur et moins de monde que sur l'île de Beauté, par exemple. "Le GR20 en Corse, qui est le 'must', cet été, il est saturé et on le voit par la réservation des refuges", explique Séverine. Son conseil est de remplacer cette randonnée célèbre par le GR738 dans le massif de Belledonne, au-dessus de Grenoble en Isère. Les marcheurs auront besoin du même effort physique que pour le GR20.

Pour tout amateur de randonnée, il sera impossible de se lasser des sentiers français. Il existe 215.000 kilomètres d'itinéraires balisés qui sont à fouler, soit cinq fois le tour de la Terre.