Haute-Savoie : trois morts en montagne en deux jours

Deux jeunes randonneurs sont morts ce week-end dans le massif de la Tournette, en Haute-Savoie, après avoir chuté sur un amas de neige à plus de 2.000 mètres d’altitude. Un skieur est décédé sur les pentes du Mont-Blanc. Le PGHM d’Annecy alerte sur les dangers persistants en moyenne montagne, notamment sans équipement adapté.

Deux randonneurs d'une vingtaine d'années sont décédés ce week-end dans le massif de la Tournette, en Haute-Savoie, après avoir fait une chute mortelle, a-t-on appris dimanche auprès du Peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) d'Annecy. Un skieur de 44 ans s'est également tué dimanche après-midi dans le secteur du Mont-Blanc en tombant dans une crevasse, a indiqué dimanche le PGHM de Chamonix.

Les deux drames se sont déroulés à plus de 2.000 mètres d'altitude sur l'itinéraire menant à la pointe de la Bajulaz, dans des circonstances similaires, selon les gendarmes.

Dimanche vers 14H00, l'alerte a été donnée pour un homme de 28 ans qui avait glissé sur un névé se terminant sur un à-pic de "plus d'une centaine de mètres", a précisé à l'AFP le PGHM, confirmant une information du quotidien régional Le Dauphiné libéré.

La veille, un jeune homme de 23 ans avait basculé dans le même secteur en fin d'après-midi avant d'être retrouvé sans vie par les secouristes.

Les deux corps ont été redescendus par un hélicoptère de la sécurité civile Dragon 74 sur la base hélico d'Annecy-Meythet, a ajouté le PGHM, qui appelle le public à la plus grande prudence.

"La moyenne montagne actuellement reste dangereuse. Les névés sont durs notamment au-dessus des barres rocheuses et c'est la glissade si on n'a pas de piolets et de crampons" pour une randonnée, a souligné le peloton.

Une chute mortelle sur le Mont-Blanc

Un skieur de 44 ans s'est tué dimanche après-midi en Haute-Savoie dans le secteur du Mont Blanc en tombant dans une crevasse, a indiqué dimanche le Peloton de gendarmerie de haute-montagne de Chamonix.

L'accident s'est produit aux alentours de 12H45 alors qu'il entamait la descente du Mont Blanc avant de chuter dans l'anfractuosité, se tuant sur le coup, selon la même source.

Son corps a été descendu par voie aérienne pour être amené à la Drop Zone (DZ) des Bois de Chamonix, d'où partent les hélicoptères de secours en montagne, selon la même source.