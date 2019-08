Carte ou GPS, bonne hydratation : comment pratiquer la randonnée en toute sécurité ?

REPORTAGE

Lorsque l'on pratique la randonnée, les erreurs de débutants peuvent parfois entraîner de graves conséquences. Si les gendarmes de haute montagne sont là pour venir en aide aux randonneurs, ils mettent en garde contre le manque de préparation des amateurs.

Mauvais temps, manque de connaissances des sentiers, mauvais équipement... Pour éviter ces écueils, le lieutenant-colonel Stéphane Bozon, commandant du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix, rappelle quelques consignes de sécurité. "Ce sont beaucoup de randonneurs qui s'égarent, qui ne savent pas utiliser les matériels d'orientation tels que la carte, la boussole et maintenant le GPS. Donc, on a beaucoup de gens qui se retrouvent bloqués techniquement parce qu’ils ont quitté un sentier et qu'ils ne sont pas capables de revenir sur ce sentier sans notre aide", détaille-t-il.

Prévenir un proche de son itinéraire

Depuis mai, le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix est intervenu une centaine de fois pour secourir des randonneurs. Pourtant, lorsqu'on les interroge, ces derniers se disent conscients des risques. À quelques semaines de l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, Mathieu reconnaît que certains randonneurs baissent leur vigilance. Pour faire comme la star du trail, Killian Jornet, ils partent parfois en randonnée sans prévoir assez de matériel. "Il ne faut pas essayer de se comparer à lui", avertit Mathieu. "C’est un athlète donc il connaît ses limites. Quand il part en montagne, il a des chaussures légères, un short et un tee-shirt, tout le monde ne peut pas faire ça."

Parmi les autres réflexes à acquérir : ne pas oublier de prévoir à boire et des vivres, même si cela apparaît comme une évidence. Enfin, avant de partir en randonnée, il est fortement conseillé de toujours prévenir un proche de son itinéraire et de l'heure de retour prévue.