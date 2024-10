Un néonazi se tue en tombant de la montagne préférée d'Hitler en Bavière

Un activiste néonazi allemand de 37 ans, Andreas Münzhuber, est décédé après une chute fatale lors d'une randonnée sur la montagne Untersberg, en Bavière. Ce site est tristement célèbre pour avoir été un lieu privilégié d'Adolf Hitler.

Les détails de l'accident

Andreas Münzhuber, membre de la section bavaroise du parti néonazi "Der III Weg" (La Troisième Voie), participait à une excursion le 29 septembre dernier, avec environ trente autres randonneurs lorsqu'il a trébuché sur une racine et est tombé d'une hauteur d'environ 60 mètres rapporte BFMTV. Selon le journal local Berchtesgadener Anzeiger, les secours n'ont pu que constater son décès à leur arrivée.

L'homme était le trésorier de sa branche régionale du parti, qui a été fondé en 2013 par des membres d'autres organisations néonazies. Ce parti, selon un rapport du ministère de l'Intérieur allemand, se distingue par ses positions "antisémites et racistes" et comptait environ 800 membres en 2023. Les activités de groupe, y compris les randonnées, servent souvent à renforcer la cohésion entre les militants néonazis, y compris ceux d'autres pays comme l'Autriche, toute proche.

Un lieu chargé d'histoire

L'Untersberg, qu'Andreas Münzhuber a tragiquement escaladé, est également connu pour son lien historique avec Adolf Hitler. L'homme d'État allemand avait découvert la région dans les années 1920, avant d'acheter un chalet sur le site, qui est devenu le Berghof, l'une de ses résidences principales. Le lieu a attiré de nombreux dignitaires nazis, transformant Obersalzberg en un haut-lieu de villégiature pour le parti, notamment avec la construction du célèbre "Nid d'Aigle".

Des proches de Münzhuber ont lancé une cagnotte en ligne pour soutenir son épouse et leur jeune fille, âgée de quelques mois. La campagne a déjà réuni plus de 12 000 euros grâce à plus de 300 donateurs, qui témoignent de la vie de l'activiste, décrite comme ayant encore de nombreux projets devant lui. Les groupes d'extrême droite réclament une plaque commémorative et ont lancé des appels aux dons pour sa famille.