Randonnée : depuis le confinement, la marche fait de plus en plus d'adeptes

Les amateurs de randonnée se font toujours plus nombreux avec les vacances d'été. La discipline fait de plus en plus d'adeptes et comme les équipementiers, la Fédération française de randonnée pédestre a le sourire. Depuis un an, les ventes de topoguides ont en effet bondi de 40%.

Un phénomène qu'observe également Philippe Orain, directeur des Guides Verts Michelin. Si bien que certains ont dû être réédités en urgence. "Avec le Covid on a dû complètement revoir nos tirages. Le Périgord, l'Auvergne, la Franche-Comté et le Lot ont dû être réimprimés", affirme-t-il. Autre signe de l'intérêt croissant des Français pour la randonnée, les ventes d'équipements. Décathlon observe en effet une hausse de 15% de ses ventes de chaussures de randonnée.

Le succès des cartes IGN

Et c'est le même phénomène au Vieux Campeur, comme explique son directeur général, Aymeric de Rorthays. "Les ventes de chaussures, de sacs de couchage mais aussi de tentes sont en forte progression. Le plus spectaculaire, c'est effectivement les cartes IGN. Nous avons fait la plus grosse année que nous ayons jamais fait, constate-t-il. Et surtout, on a clairement une volonté de retour à l'authenticité. Parce que les gens ont tellement été forcés de rester sur des écrans, qu'ils les quittent dès qu'ils le peuvent. Donc consulter des cartes papiers, ça leur plaît comme jamais". A l'instar de la randonnée, les professionnels observent également une très forte hausse du kayak, de la nage en eau libre ou encore du vélo.