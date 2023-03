«Dropped» : pour les familles des victimes, l'espoir de la tenue d'un procès

Le procès est nécessaire pour les familles des victimes. Huit ans jour pour jour après l'accident d'hélicoptères en Argentine sur le tournage du jeu télévisé de TF1 Dropped, le 9 mars 2015 en Argentine, qui a coûté la vie à dix personnes dont la navigatrice Florence Arthaud, la nageuse Camille Muffat et le boxeur Alexis Vastine, les proches toujours meurtris par le drame lancent un clip diffusé sur les réseaux sociaux. Pour ces derniers, la tenue d'un procès représente le combat d'une vie, alors que l'instruction vient de s'achever et que le parquet doit rendre son réquisitoire dans les prochaines semaines.

Dans cette affaire, la société de production ALP, qui produit par ailleurs Koh Lanta, a été mise en examen pour homicide involontaire, ainsi que six autres personnes, dont le producteur. Valérie Guinard, qui a perdu son mari, alors chef de projet de l'émission de téléréalité, dans le crash, attend ce procès avec impatience. "C'est important pour nous qu'on puisse mettre une fin, qu'on puisse passer à une autre étape dans notre deuil", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Obtenir des réponses à de nombreuses questions

"Huit ans, c'est long à porter", confie Valérie Guinard, "quand on a des enfants qui ont vécu ça sur un très jeune âge et qui commencent à grandir, on a envie aussi de leur offrir une autre perspective", poursuit-elle. Obtenir un procès doit permettre aux familles des victimes d'avoir des réponses aux nombreuses questions et zones d’ombre qui entourent le drame.

"Est-ce que le budget a eu une incidence sur les choix de production et sur l'obligation de sécurité pour les employés ?", se demande cette proche de victime. "Pourquoi ce plan de vol aussi complexe avec deux virages à 180 degrés ?", s'interroge-t-elle encore auprès d'Europe 1.

En Argentine, les enquêteurs ont, eux, conclu à une erreur d’appréciation des pilotes. C’est désormais à la justice de trancher pour savoir si un procès doit se tenir. La décision est attendue d’ici la fin de l’année.