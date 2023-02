D'où vient le code de la route ?

D’où viennent les restrictions du code de la route, censées garantir notre sécurité ? À l'occasion d'une nouvelle campagne de prévention de la Sécurité routière, qui débute ce mercredi, Europe 1 revient sur le code de la route et ses évolutions au fil des années.

Né en 1921

Le code de la route est né il y a plus de 100 ans, en 1921. À l'époque, il faut clarifier les règles de circulation entre les nouvelles voitures, les chevaux et le bétail. Depuis, le code n'a cessé de s'épaissir. La priorité à droite ou le panneau stop ont fait leur apparition au fil des décrets et des lois qui ont suivi les évolutions techniques et les accidents.

Plus de 1.700 pages de règles

Le document fait donc aujourd'hui plus de 1.700 pages. Récemment, en 2019, les trottinettes électriques ont fait l'objet d'une série de nouvelles règles. Et le futur grand chantier, c'est la question du véhicule autonome. Depuis 2021, le terme est déjà mentionné dans le texte. Un casse-tête pour les législateurs : à qui attribuer la responsabilité d'un accident ? À l'homme ou un bug de la machine ? Un débat inédit sur la place de l'intelligence artificielle.