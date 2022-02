Don du sang : au CHU de Bordeaux, la situation est chaque jour un peu plus critique

"Faites un don, l'urgence est vitale", concède l'établissement français du sang (EFS). Les stocks sont à un niveau historiquement bas : dans les réserves, il manque 30.000 poches de sang. La faute à l'épidémie de Covid-19 , à la fermeture des lieux de collecte, au manque de personnel et aux contaminations qui empêchent de faire un don. Une pénurie qui pourrait mettre en danger les patients à court terme, puisque ces produits sanguins sont indispensables pour les interventions chirurgicales ou en cas d'accident grave. Mobiliser les donneurs est donc une priorité pour l'établissement français du sang à Bordeaux.

"Bonjour, je me permets de vous contacter pour savoir si vous auriez des disponibilités pour faire un don de sang , nous avons des besoins très importants actuellement", lance au téléphone une salariée de l'établissement français du sang de Bordeaux.

Des coups de fil pour mobiliser les donneurs habituels mais aussi tous ceux qui n'ont jamais franchi les portes de la Maison du don de l'établissement français du sang à Bordeaux. "On frôle les 70.000 poches alors qu'on devrait être à 100.000, on a même dépassé ce qu'on appelle nous le seuil d'alerte", explique le docteur Fabien Lassurguere de l'EFS Nouvelle-Aquitaine.

10.000 poches nécessaires par jour

"Si on continue comme ça, on pourrait en arriver à des situations où il faudrait peut-être réfléchir à reporter des interventions, on ne veut pas en arriver là", assure-t-il. "Donc, on a vraiment besoin de tous les donneurs connus, mais aussi de gens qui n'ont jamais donné leur sang."

Un acte qui dure une dizaine de minutes, précise Fabien Lassurguere. "C'est dix minutes pour apporter un produit qu'on ne sait pas remplacer, on ne sait pas le fabriquer, tous les jours, c'est 10.000 poches qui sont nécessaires en France pour satisfaire les besoins des malades", commente-t-il.

Répondant à cet appel urgent, beaucoup de jeunes sont venus donner leur sang pour la première fois à Bordeaux. "C'est une prise de conscience", soutient Imane, 34 ans. S'il est conseillé de prendre rendez-vous, les personnes prêtes à donner leur sang peuvent aussi se présenter spontanément dans les points de collecte.

Pour donner votre sang, deux conditions : avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos. Si vous avez été contaminé par le Covid-19, il faut attendre deux semaines après votre premier test positif. Le pass vaccinal, en revanche, n'est pas exigé dans les points de collecte.