L'EFS tire la sonnette d'alarme, les réserves de sang sont historiquement basses

"Aujourd'hui on a un stock historiquement bas." Sylvain Meinrad, de l'EFS, ne cache pas son inquiétude au micro d'Europe 1. Et pour cause, depuis plusieurs jours la jauge des stocks de l'établissement français du sang est dans le rouge. L'établissement a même fait paraître un communiqué dans lequel elle qualifie la situation "d'urgence vitale".

"C'est vraiment très bas, on n'a jamais connu ça"

"On en est à 70.000 poches de sang, c'est vraiment très bas, on n'a jamais connu ça", insiste encore Sylvain Meinrad qui précise qu'il faut 30.000 poches supplémentaires pour "refaire les stocks". Dans le détail, l'EFS a besoin de tous les groupes sanguins, les groupes O bien évidemment, ils sont très utilisés, mais "la situation est telle que l'on a aussi besoin des autres groupes [sanguins]."

Mais comment expliquer une telle situation ? Pour l'EFS, la réponse est simple : le Covid-19 . "Deux années de tensions permanentes liées aux impacts générés par le Covid (annulations de collectes en entreprises et en universités, plus faible mobilisation des donneurs, difficultés de recrutement de personnel médical) ont considérablement affecté la collecte de sang. La vague liée au variant Omicron, qui a touché en quelques semaines plusieurs millions de Français, a ajouté deux éléments critiques : l'auto-ajournement de certains donneurs de sang et un fort taux d'absentéisme du personnel de l'EFS", analyse l'EFS dans son communiqué.

Pas de pass vaccinal nécessaire pour pouvoir donner son sang

L'EFS précise également que "ni le pass sanitaire ni le pass vaccinal ne sont nécessaires pour accéder" au don du sang. Mais également que "les personnes ayant présenté des symptômes de Covid-19 doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang ou 14 jours après avoir été testées positives", rappelle le communiqué. Une liste des points de collecte est consultable sur le site dondesang.efs.sante.fr ou sur l'appli Don de sang.