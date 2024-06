Dissolution de l'Assemblée nationale : «Le Rassemblement national est prêt» : à Hénin-Beaumont, les électeurs renouvellent leur confiance au RN

Syndicats, partis politiques, mouvements associatifs ont beau sonner le tocsin face à la montée du Rassemblement national, ces électeurs restent de marbre. Les critiques sur sa dangerosité réelle ou supposée ou les incohérences de son programme économique ne trouvent aucun écho. Pour le mesurer, il suffit d'aller dans l'un des fiefs dans le fief de Marine Le Pen, à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais.

Objectif Matignon

Électrice de longue date de Marine Le Pen, Valérie est convaincue qu'après les échecs des gouvernements successifs, les électeurs choisiront de laisser sa chance au Rassemblement national et à Jordan Bardella. "Si on n'essaye pas, on ne pourra pas savoir ce qu'il vaut. Il faut laisser faire. Et puis pourquoi pas", explique-t-elle au micro d'Europe 1.

Chez les militants, on prépare le retour en campagne : objectif Matignon et un gouvernement qui saura répondre aux attentes des Français, assure Maxime, qui rejette le procès en incompétence intenté aux dirigeants du RN.

"Je pense qu'il y a énormément de gens talentueux au Rassemblement national pas forcément des gens extrêmement médiatiques et connus mais on a des députés sérieux qui travaillent, qui sont à l'Assemblée tous les jours, qui font du travail de qualité sur le terrain et au Parlement. On a des maires talentueux partout en France. Il n'y aura aucun souci pour composer un gouvernement", détaille-t-il.

"Ils ont les épaules"

Il y a ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron a tendu un piège au Rassemblement national en espérant son échec au gouvernement pour le discréditer en 2027. Joël assure qu'ils en seront pour leurs frais : "Ça peut être de la stratégie, mais Madame Le Pen et Monsieur Bardella, je pense qu'ils ont déjà bien réfléchi à ça et qu'ils sont prêts. Pour moi, ils ont les épaules et sont prêts".

Des électeurs et des militants confiants et confortés par les premières indications des sondages à Hénin-Beaumont.