Cyril Hanouna - Marine Le Pen empêchée de se présenter en 2027 ? «On ne veut pas accepter le diktat», affirme Laurent Jacobelli

Depuis la condamnation à cinq ans d'inéligibilité infligée à Marine Le Pen, l'idée d'une candidature de Jordan Bardella à l'élection présidentielle de 2027 fait son chemin dans la sphère politique. Laurent Jacobelli, député et porte-parole du RN, déclare, sur Europe 1, que l'hypothèse numéro 1 parti reste Marine Le Pen.

Les chances de voir une candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027 se sont considérablement réduites depuis sa condamnation à cinq d'inéligibilité avec exécution provisoire. L'idée d'une candidature de Jordan Bardella commence à faire son chemin.

Le RN ne "veut pas donner l'impression de reculer"

Dans On marche sur la tête, sur Europe 1, Laurent Jacobelli affirme que la personnalité qui doit participer à la course à l'Élysée en 2027 reste Marine Le Pen : "Notre hypothèse, évidemment, c'est Marine Le Pen. Mais on a un duo, deux figures politiques aimées des Français qui sont toujours dans le top 3 des personnalités politiques. On va quand même se battre pour Marine Le Pen".

Car Laurent Jacobelli, l'assure : il ne souhaite pas que le RN "donne l'impression de reculer". "On ne veut pas accepter le diktat. On ne veut pas assumer que Marine Le Pen soit mise sur la touche. On ne veut pas entrer dans ce jeu-là. Donc, on va se battre jusqu'au bout, c'est le signal qu'on veut envoyer pour que Marine Le Pen soit candidate".

C'est par ailleurs une situation délicate pour le président du RN. Selon Gauthier Le Bret, Jordan Bardella "va devoir se préparer sans trop le montrer. Marine Le Pen, jusqu'à l'été 2026, reste la candidate naturelle du RN. Donc, il sera actionné au dernier moment".