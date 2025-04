Marine Le Pen condamnée : à quoi va ressembler la «mobilisation populaire» souhaitée par Jordan Bardella ce dimanche ?

Moins d'une semaine après la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires du RN, le parti va organiser dimanche à Paris un meeting de soutien envers sa cheffe de file. Cet événement est organisé dans le cadre de "la mobilisation populaire et pacifique" lancée par Jordan Bardella.

Une pétition, un meeting en plein air dimanche, et des opérations militantes sur le terrain partout en France. Au Rassemblement national, la riposte s’organise. Plusieurs centaines de milliers de tracts ont ainsi été imprimés. "Montrons à ceux qui voudraient contourner la démocratie que la volonté du peuple est plus forte" peut-on lire sur ce tract. C'est aussi le mot d’ordre résumé par Marine Le Pen devant ses députés, hier à l’Assemblée nationale.

"Que les choses soient très claires, on ne laissera pas les Français se faire voler l'élection présidentielle. Nous allons nous défendre pour permettre aux Français de choisir leur futur dirigeant et nous allons gagner", a déclaré la triple candidate malheureuse à l'élection présidentielle. Marine Le Pen et Jordan Bardella sonnent la mobilisation et tentent de capitaliser sur le sentiment d’injustice pour décupler la motivation des troupes.

Manifestations pacifiques

"Les Français nous attendent et je crois qu'il est très important que tout le monde soit sur le pont et que nous fassions bloc. Rien ne nous empêchera de nous battre pour que nous arrivions au pouvoir", a rapporté Jordan Bardella. Ce dernier ainsi que Marine le Pen appellent néanmoins à des manifestations pacifiques, l’objectif étant de ne pas entacher l’image d’un parti qui aspire toujours à gouverner. Les dirigeants du RN ont d’ailleurs tous condamnés les menaces ciblant les magistrats impliqués dans le procès.