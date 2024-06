Après avoir voté massivement RN, que vont faire les électeurs des petites communes aux législatives ?

Jordan Bardella va-t-il continuer sur sa lancée ? Après avoir récolté plus de 30% des voix aux européennes, la tête de liste du Rassemblement national fraichement élu au Parlement européen se rêve déjà en Premier ministre. La dissolution de l'Assemblée nationale annoncée par Emmanuel Macron pourrait être un tremplin pour le Rassemblement national. Et selon un sondage OpinionWay pour Europe 1-CNews- Le Journal du Dimanche, 33% des électeurs se disent prêt à voter pour le RN lors des élections anticipées.

Parmi les électeurs les plus convaincus, ceux des petites villes et des villages, comme à Dracé, dans le Rhône. Dans la commune de 1.000 habitants, 54% des électeurs ont glissé un bulletin Bardella dans l'urne lors des élections européennes. Pourtant, ce petit village agricole du Beaujolais, vote traditionnellement à droite. Jamais il n'avait accordé autant de voix au Rassemblement national, qui est à plus de 35 points devant la liste macroniste, pourtant arrivée deuxième dans la commune.

"Les autres, ce sont des incapables"

Mais ce score est une évidence pour Joël : "On en a marre de ce bordel qu'il y a en France. C'est la délinquance dans tous les sens, du laxisme le plus total", explique le riverain au micro d'Europe 1. "Ça fait 50 ans qu'on entend les mêmes promesses et on ne les tient pas. Donc j'espère qu'il y aura du changement", poursuit-il.

"Ils ne seront pas pires que les autres puisque les autres ce sont des incapables", conclut-il. La délinquance est pourtant très limitée ici, mais ce qu'il se passe à Lyon, à 50 kilomètres de là, a incité David et Thierry à voter, eux aussi, RN. Et ils recommenceront dans trois semaines pour les législatives. "Je voterai Bardella, pour confirmer le message", indique David. "Et je pense que beaucoup de gens vont faire la même chose, il faut qu'ils (les autres partis) l'entendent", ajoute-t-il.

Faire comprendre leur colère à Macron

"Je continuerai à voter Bardella, j'en suis sûr. Je veux du changement parce que je ne me sens plus en France. C'est bien d'accueillir des étrangers, mais ils ont plus d'avantages que ceux qui sont là depuis des années. Et puis, je pense que Macron n'a rien compris" à la colère, conclut Thierry, sous le soleil Rhodanien.

Le moment est venu d'essayer le RN, le seul parti qui n'a encore jamais gouverné, concluent ces électeurs ruraux.